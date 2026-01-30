Esta semana, Pedro Sánchez y Podemos han pactado regular a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. Este proceso de regularización urgente podrá solicitarse por vía telemática por primera vez en España, según varios expertos en Extranjería. El Gobierno no había mencionado en su decreto por el cual se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería que se podría tramitar de forma telemática, pero la realidad, según ha adelantado Europa Press, es que se habilita la presentación de solicitudes a través de los medios electrónicos de la Administración.

"La presentación de las solicitudes basadas en lo dispuesto por esta disposición transitoria y de la documentación podrá realizarse mediante un formulario elaborado a tal efecto por la Administración competente y por cualquiera de los medios de registro válidos en derecho", señala el texto.

La medida supone un cambio relevante respecto a los anteriores grandes procesos de regularización y a los trámites habituales de Extranjería, tradicionalmente marcados por la saturación de citas presenciales. Por lo que, esta medida del Ejecutivo facilita y acelera el proceso de regularización.

La regularización extraordinaria aún está pendiente de aprobación definitiva y de que se concreten los detalles técnicos del sistema de presentación, pero la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la solicitud podría tramitarse en oficinas de la Seguridad Social, en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y mediante la vía telemática. La propuesta de decreto fija un plazo de tramitación de tres meses para resolver las solicitudes.

El decreto establece para los inmigrantes tres requisitos para poder acceder a la regularización, además de llevar en España desde el 31 de julio de 2023 y no tener antecedentes penales: haber trabajado o tener contrato de trabajo; estar en una unidad familiar; o estar en situación vulnerable. Sin embargo, el proyecto introduce inmediatamente después una presunción general de vulnerabilidad para todos los extranjeros que se encuentren en situación administrativa irregular en territorio español.