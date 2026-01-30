El Gobierno ha anulado hasta 15 exigencias de explicaciones por accidentes ferroviarios en el Parlamento desde 2023

Óscar Puente asegura que todo en el accidente de Adamuz es "extraño", que no se deben sacar conclusiones por "respeto a las víctimas", que no hay "un problema de mantenimiento" en las vías españolas. Y todos los datos apuntan justo a lo contrario. Hasta el punto de que, por respecto a las víctimas pasadas y a las futuras, lo mínimo es atender las alertas de inseguridad. Pues bien, desde 2023 han llegado al Parlamento al menos quince exigencias de explicaciones al Gobierno por accidentes ferroviarios. Y la respuesta eterna del Gobierno ha sido echar balones fuera, sin elevar las cautelas ante la acumulación de unos accidentes que se han duplicado en la etapa del PSOE.
Un repunte que ya no se puede ocultar
El ranking de accidentes es demoledor: en 2024, 98 accidentes. En 2023, 116 accidentes. En 2022, 90 accidentes. 2021, 96 accidentes. 2020, 76 accidente. 2019, 65 accidentes. 2018, 40 accidentes. 2017, 52 accidentes. 2016, 44 accidentes. 2015, 50 accidentes. 2014, 47 accidentes.
Traducido, que hemos pasado de niveles de unos 40-50 accidentes antes de la llegada del PSOE a una órbita de unos 100 accidentes con Pedro Sánchez en el poder.
El silencio como respuesta política
Y, en medio de todo esto, que debería haber hecho saltar todas las alarmas en el partido en el Gobierno y en el propio Ejecutivo, lo que ha ocurrido es que no se ha dado ni la más mínima explicación. Y prueba de ello es lo ocurrido en el Parlamento.
Hasta quince exigencias de explicaciones se han trasladado al Parlamento, y la respuesta estándar han sido los balones fuera y la inacción.
Este es el resumen de esas exigencias de explicaciones, que han llegado del PP, Vox y otros partidos, con un mismo resultado.
Quince avisos ignorados
Preguntas al Gobierno con respuesta escrita.
-
Descarrilamiento del tren de mercancías en As Neves. (184/030999)
Presentado el 24/11/2025 y calificado el 09/12/2025
-
Causas del descarrilamiento de un tren de mercancías en el Concello de As Neves. (184/030902)
Presentado el 19/11/2025 y calificado el 25/11/2025
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren de mercancías de la operadora Captrain en las inmediaciones de la estación ferroviaria de As Neves, integrada en la línea 810 Monforte de Lemos-Redondela. (184/030892)
Presentado el 18/11/2025 y calificado el 25/11/2025
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren de Cercanías entre Coslada y San Fernando de Henares (Madrid), dejando seis heridos leves y provocando un colapso en la red ferroviaria con la interrupción parcial de las líneas C2, C7 y C8. (184/030390)
Presentado el 03/11/2025 y calificado el 11/11/2025
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren en la estación de Chamartín, provocando el corte de la tensión eléctrica en las instalaciones ferroviarias, el día 12/06/2025. (184/025739)
Presentado el 25/06/2025 y calificado el 08/07/2025
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Causas concretas que han provocado el descarrilamiento del tren de FEVE entre Boñar y La Ercina el día 13/06/2025, y medidas inmediatas que se han adoptado para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer el servicio en la línea León-Guardo. (184/025555)
Presentado el 20/06/2025 y calificado el 24/06/2025
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Situación en que se encuentra la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) acerca del descarrilamiento del tren que circulaba a la deriva entre Chamartín y Atocha. (184/020669)
Presentado el 28/02/2025 y calificado el 11/03/2025
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren sin pasajeros entre las estaciones de Martorell Central y Castellbisbal (Barcelona) el día 27/10/2024. (184/016894)
Presentado el 11/11/2024 y calificado el 19/11/2024
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren que transportaba mercancías peligrosas (argón líquido) en el municipio de Matillas (Guadalajara). (184/016561)
Presentado el 04/11/2024 y calificado el 12/11/2024
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren con origen Málaga y destino Madrid que transportaba 291 pasajeros a su paso por Álora (Málaga), debido a un desprendimiento de piedras provocado por las precipitaciones en la zona, así como medidas previstas para reforzar la seguridad ferroviaria ante posibles desprendimientos. (184/016513)
Presentado el 31/10/2024 y calificado el 12/11/2024
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Investigación del descarrilamiento del tren que iba a talleres y circulaba a la deriva, y que un operario del centro de control de tráfico en Chamartín evitó que chocara con un Iryo cargado de pasajeros en Atocha. (184/016285)
Presentado el 24/10/2024 y calificado el 29/10/2024
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren sin pasajeros que estaba siendo remolcado el día 19/10/2024 dentro de un túnel entre las estaciones de Chamartín y Atocha (Madrid). (184/016138)
Presentado el 22/10/2024 y calificado el 29/10/2024
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Descarrilamiento de un tren AVE que se encontraba vacio en el tunel que conecta las estaciones de Atocha y Chamartin de Madrid el dia 19/10/2024. (184/016131)
Presentado el 22/10/2024 y calificado el 29/10/2024
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Causas del descarrilamiento de una locomotora en la provincia de León, entre Villamarín y Santa Lucía, el 2//11/2023, asi como actuaciones realizadas por parte de ADIF y/o RENFE para restaurar el trafico ferroviario. (184/001741)
Presentado el 30/11/2023 y calificado el 05/12/2023
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión
-
Investigación de los motivos del descarrilamiento en Vilamartín de Valdeorras de un tren de (1844/0000052, así como de la revisión de la seguridad y condiciones de la línea entre Vigo y Valdeorras.
Presentado el 12/09/2023 y calificado el 19/09/2023
Resultado tramitación: Tramitado por completo sin req. acuerdo o decisión"