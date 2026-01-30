El Gobierno ha anulado hasta 15 exigencias de explicaciones por accidentes ferroviarios en el Parlamento desde 2023

Óscar Puente asegura que todo en el accidente de Adamuz es "extraño", que no se deben sacar conclusiones por "respeto a las víctimas", que no hay "un problema de mantenimiento" en las vías españolas. Y todos los datos apuntan justo a lo contrario. Hasta el punto de que, por respecto a las víctimas pasadas y a las futuras, lo mínimo es atender las alertas de inseguridad. Pues bien, desde 2023 han llegado al Parlamento al menos quince exigencias de explicaciones al Gobierno por accidentes ferroviarios. Y la respuesta eterna del Gobierno ha sido echar balones fuera, sin elevar las cautelas ante la acumulación de unos accidentes que se han duplicado en la etapa del PSOE.

Un repunte que ya no se puede ocultar

El ranking de accidentes es demoledor: en 2024, 98 accidentes. En 2023, 116 accidentes. En 2022, 90 accidentes. 2021, 96 accidentes. 2020, 76 accidente. 2019, 65 accidentes. 2018, 40 accidentes. 2017, 52 accidentes. 2016, 44 accidentes. 2015, 50 accidentes. 2014, 47 accidentes.

Traducido, que hemos pasado de niveles de unos 40-50 accidentes antes de la llegada del PSOE a una órbita de unos 100 accidentes con Pedro Sánchez en el poder.

El silencio como respuesta política

Y, en medio de todo esto, que debería haber hecho saltar todas las alarmas en el partido en el Gobierno y en el propio Ejecutivo, lo que ha ocurrido es que no se ha dado ni la más mínima explicación. Y prueba de ello es lo ocurrido en el Parlamento.

Hasta quince exigencias de explicaciones se han trasladado al Parlamento, y la respuesta estándar han sido los balones fuera y la inacción.

Este es el resumen de esas exigencias de explicaciones, que han llegado del PP, Vox y otros partidos, con un mismo resultado.

Quince avisos ignorados

Preguntas al Gobierno con respuesta escrita.