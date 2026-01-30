Menú
¿Y si cancelamos a David Uclés?

Rosana Laviada, subdirectora del programa Es la Mañana de Federico, analiza la polémica surgida tras la cancelación de un foro sobre la Guerra Civil.

Arturo Pérez Reverte ha decidido cancelar las jornadas de Letras en Sevilla después de que varios de sus ponentes decidieran abandonar el foro tras el ataque de David Uclés a dos de los invitados: José María Aznar y Espinosa de los Monteros. Cabe destacar que entre los ponentes que se unieron a la cancelación del novelista se encuentran el lider de IU, Antonio Maillo, y la ex vicepresidenta, Carmen Calvo; ambos señalados en redes sociales tras el anuncio de Uclés.

Desconozco qué ha pesado más en esta decisión; si las presiones de la entidad que sufraga las jornadas, Cajasol, o el de la figura principal de la organización, Arturo Pérez Reverte que en unas declaraciones sorprendentes, derrotistas, ha llegado a decir en ABC que "esta vez han perdido".

Una batalla no se pierde si no se da y creo que ésta no la ha dado nuestro Alatriste. Normalizar la CANCELACIÓN es terrorífico, y sus consecuencias son devastadoras para un país y para toda una generación de jóvenes que sí, observa a sus mayores, sobre todo si son una referencia.

Yo me pregunto ¿quién es Uclés?, ¿quién le respalda? Hace unos meses este escritor era un desconocido para todos y...¿hoy tiene la capacidad de acabar con un foro de pensamiento, de intelectuales, historiadores, artistas y literatos de prestigio reúnidos para hablar de la Guerra Civil? Creo, sinceramente, sin menospreciar a Uclés, que éste no tiene la entidad suficiente para cancelar unas jornadas. Hay que recordar que Podemos amenazó con escrachearlas, como hizo antes con la presentación de los libros de Soto Ivars, Pablo de Lora o Errasti, y la organización, muerta de miedo, ha decidido retrasaras que para el caso es lo mismo. Podemos ha vuelto y lo hace para hacer lo que ha hecho siempre: silenciar, cancelar, y reventar la calle.

Y yo me pregunto… ¿ qué pensaría Uclés si canceláramos su Península de las casa vacías?

