Sánchez llega a otro acuerdo infame con Bildu: sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la UE

Esta vez, el precio exigido por Bildu para seguir sosteniendo al Ejecutivo pasa por sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, tal y como informa este sábado El Debate.

Se trata de un listado en el que la banda criminal figuraba desde que las instituciones europeas decidieron su creación en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Una lista que sigue en vigor y que, de hecho, esta misma semana ha sido noticia por la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán, sostén del régimen y responsable en buena medida de las decenas de miles de asesinatos con los que los ayatolás han reprimido las últimas y multitudinarias protestas.

Esta nueva cesión se enmarca en una ofensiva más amplia de Pedro Sánchez para satisfacer a todos los partidos que hicieron posible su continuidad en La Moncloa y tratar de prolongar su estancia en Moncloa. Entre estas cesiones ha habido nuevas transferencias en el País Vasco, la financiación autonómica que se pactó con Junqueras y la regularización masiva de inmigrantes acordada con Podemos.

Además de cada inclusión concreta de una nueva organización terrorista, que siempre tiene que haber sido avalada antes por un tribunal, es decir, no se pueden tomar sin una sanción judicial previa, la lista de la Unión Europea se analiza y renueva cada seis meses, una revisión que, siempre según la información de El Debate, es la que ahora el Gobierno de Sánchez estaría dispuesto a manipular políticamente, optando por no "renovar" la presencia de ETA para satisfacer las exigencias de Bildu.

A pesar de que ETA declaró en octubre de 2011 el final de su actividad terrorista en 2011, ni se ha disuelto ni ha entregado las armas de las que disponía. Por otro lado, buena parte de su estructura política –que en su día fue considerada judicialmente parte de la banda– ha sido parte de EH-Bildu, formación de la que condenados por terrorismo han sido candidatos habituales.

El propio líder de la formación, Arnaldo Otegi fue condenado no en una sino en dos ocasiones por su actividad terrorista, una de ellas por participar en el secuestro del directivo de Michelin Luis Abaitua.