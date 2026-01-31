¿Sánchez se hunde aún más? Terremoto en las encuestas tras el accidente de Adamuz

La última encuesta de DYM publicada para los medios del Grupo Henneo sitúa al Partido Popular como la formación con mayor intención de voto a nivel nacional, con un 34,4 % de apoyo estimado, seguido por el PSOE con alrededor del 27,0 % de las preferencias electorales. Vox se coloca en tercera posición con 16,6 %, mientras que Sumar y Podemos oscilarían en torno al 5 % cada uno. Este sondeo, publicado el 27 de enero de 2026, refleja la consolidación de una tendencia en la que el PP mantiene una ventaja clara sobre el PSOE, aunque sin lograr una mayoría absoluta sin pactos externos. A pesar de que la encuesta es posterior los accidentes ferroviarios y la tragedia de Adamuz, es posible que aún los resultados no se reflejen en las encuestas.

En términos de escaños, el PP se acercaría a entre 143 y 147 diputados, por encima de los socialistas (unos 105–109), lo que subraya la fortaleza del centro derecha en el actual escenario político español, pues la suma con Vox superaría los 200 escaños.

Elecciones Aragón

En Aragón, las encuestas autonómicas más recientes (Celeste-Tel, GAD3, A+M y 40dB) muestran una clara tendencia hacia la derecha. Haciendo una media de estos sondeos de enero de 2026, el PP lideraría con aproximadamente un 37–38 % del voto estimado, consolidando así su posición como fuerza más votada en las Cortes de Aragón.

El PSOE se situaría en torno al 24–25 %, seguido por Vox con una estimación rondando el 16–18 %, lo que evidencia que la suma de PP y Vox podría ser decisiva para obtener una mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

Entre las fuerzas de izquierda y regionalistas, Chunta Aragonesista (CHA) oscilaría alrededor del 6–7 %, mientras que coaliciones como IU-Sumar o Podemos-Alianza Verde y Aragón Existe estarían en el rango bajo, sin grandes expectativas de representación significativa más allá de escaños puntuales.