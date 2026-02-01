El PSOE denuncia que la mujer que ha insultado a Sánchez en un mitin es una concejal del PP

El PSOE de Rincón de Ademuz ha asegurado que la mujer expulsada este domingo de un mitin de campaña del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del Partido Popular de Vallanca, localidad valenciana de la comarca del Rincón de Ademuz a unos 50 kilómetros de la capital de esta provincia de Aragón.

Según El Periódico, los socialistas apuntan a que Belén Navarro, una de las ediles del equipo de Gobierno de Vallanca, sería la persona que ha insultado al presidente del Gobierno gritando "hijo de puta" justo antes de que el presidente del Gobierno tomara la palabra en el mitin que el PSOE ha celebrado en Teruel antes de las elecciones autonómicas en Aragón. La mujer que aparece en el vídeo lleva gafas de sol pese a que el acto era en interior.

Insultos y abucheos a Pedro Sánchez en Teruel. pic.twitter.com/PjsbcCCL28 — España Actual (@espact24) February 1, 2026

Desde el PSPV critican que, de confirmarse que los insultos proferidos han sido por parte de la concejal popular, lo habría hecho para "intentar reventar" el acto del PSOE una semana antes de las elecciones en Aragón y mostrar una "imagen irreal" de rechazo al presidente del Gobierno, "tal como demuestra el apoyo y los aplausos que ha recibido en respuesta a los insultos de esta concejal". En este sentido, critican que el PP quiera crear un entorno de polarización y enfrentamiento y piden respeto para celebrar con normalidad y "sin crispación" las elecciones aragonesas del próximo domingo.

Según la información publicada en la página web del ayuntamiento, Belén Navarro, responsable de las concejalías de Urbanismo, Obras e Industria, así como de Sanidad, Servicios Sociales y Salud, es titulada en Fundamentos de la Arquitectura. Además, posee un máster habilitante en Arquitectura y otro en Gestión de la Información en Construcción, ambos cursados en la Universitat Politècnica de València (UPV).