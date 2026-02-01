Puente, desmentido: ignoró las advertencias meses antes de los accidentes

Óscar Puente ha asegurado que no hay un problema de mantenimiento en las vías y que era imposible prever lo ocurrido en el accidente mortal de Adamuz. Pero todos los testimonios y estadísticas de accidentes dicen exactamente lo contrario, hasta el punto de que, con un ranking demoledor de aumento de accidentes ferroviarios -se han llegado a duplicar con respecto a la etapa de gobierno del PP-, resulta que la última advertencia política de la mala situación de las vías llegó al Gobierno dos meses antes del fatal descarrilamiento y choque ferroviario.

Desde el SEMAF denuncian la "normalización de reportes de problemas que no son arreglados". Los maquinistas tienen un sentimiento de abandono por parte del Gobierno hasta el punto de haber convocado una huelga general. Óscar Puente ha quitado importancia a las demandas de los maquinistas.