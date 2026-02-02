El guiño de complicidad de Pilar Alegría con Alejandro Nolasco

El vídeo presenta una postura firme por parte de Jorge Azcón, presidente de Aragón, en la que muestra el posible pacto entre el PSOE y Vox para ir en contra del Partido Popular de cara a las próximas elecciones autonómicas en Aragón.

Por otro lado la últimas encuestas en Aragón aseguran que el PSOE se hunde, la comunidad gira a la derecha y Azcón tendrá que pactar con Vox

La nueva remesa de encuestas coincide en su pronóstico: Aragón se acerca a un cambio político muy profundo… para que nada cambie en su gobierno.