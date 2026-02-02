Menú
El guiño de complicidad de Pilar Alegría con Alejandro Nolasco

El Partido Popular de Aragón denuncia, a través de un vídeo en redes sociales, la "pinza" entre PSOE y Vox de cara a las elecciones autonómicas.

El vídeo presenta una postura firme por parte de Jorge Azcón, presidente de Aragón, en la que muestra el posible pacto entre el PSOE y Vox para ir en contra del Partido Popular de cara a las próximas elecciones autonómicas en Aragón.

Por otro lado la últimas encuestas en Aragón aseguran que el PSOE se hunde, la comunidad gira a la derecha y Azcón tendrá que pactar con Vox

La nueva remesa de encuestas coincide en su pronóstico: Aragón se acerca a un cambio político muy profundo… para que nada cambie en su gobierno.

