Encuestas en Aragón: el PSOE se hunde, la comunidad gira a la derecha y Azcón tendrá que pactar con Vox

Como siempre ocurre, el último lunes antes de las elecciones de Aragón es el momento para una auténtica catarata de encuestas sobre los comicios que coinciden en lo básico: victoria insuficiente de un Jorge Azcón que tendrá que seguir contando con Vox, giró a la derecha y hundimiento del PSOE.

Es, por ejemplo, el pronóstico de GAD3 en ABC, que le otorga una intención de voto del 36,4% a los populares, apenas un punto más de lo que tuvo en 2023, y tan sólo 28 escaños, los mismos que tiene en este momento y a seis de la mayoría absoluta, que está en 34.

No es un buen resultado después de la convocatoria electoral, pero para sí lo quisiera el PSOE, que tendría sólo un 22,6%, casi siete puntos menos que en las pasadas elecciones, y caería de 23 a 18 diputados, toda una catástrofe.

Vox sería el gran beneficiado de estos comicios: según GAD3 subiría más de 5 puntos hasta el 16,5% y lograría 12 escaños, cuando ahora sólo tiene 7. Los 40 diputados que suman los populares y los de Abascal serían la única opción viable para una investidura, aparte de un más que improbable pacto entre el PP, la Chunta y Aragón Existe.

Estos dos últimos partidos tendrían un 8,3% y 5 escaños y un 4,3% y 3, respectivamente, mientras que la coalición entre IU y Sumar se quedaría con un 3,6% del voto y un único representante. Por su parte, tanto Podemos como el PAR pierden su representación y estarían fuera de las Cortes.

El PSOE puede caer a 17, según Sigma Dos

El sondeo de Sigma Dos que publica El Mundo es similar: el PP tendría una intención de voto ligeramente mayor, un 37,8% y podría llegar a los 30 escaños, dos más de los que tiene ahora, pero también quedarse en 27, uno menos.

El batacazo del PSOE es algo menor en porcentaje, ya que podría llegar al 24,6%, pero podría ser todavía mayor en diputados ya que la parte baja de la horquilla se queda en el 17, si bien la alta llega al 19.

Vox es de nuevo el que más sube: gana casi seis puntos para tener un 17,1% y la parte alta de su horquilla contempla incluso doblar los 7 escaños que tiene ahora, aunque también quedarse en los 12 que pronostica GAD3.

Entre los partidos más pequeños la Chunta tendría un 7,7% y entre 4 y 6 diputados, IU-Sumar con un 4,3% tendrían uno o dos y Aragón Existe no pasaría de un 3,3% y los 2 representantes. De nuevo tanto Podemos como el PAR no logran entrar en las Cortes.

El País se ceba con Pilar Alegría

Por su parte, la encuesta de 40dB que publica El País le da al PP un 37,6% y apuesta porque tendrá 30 diputados, dos más de los que tiene ahora. Una mejora algo más vendible, pero de nuevo insuficiente.

El PSOE, por su parte, se descalabra sin ningún tipo de paliativo: cae al 23,2% de intención de voto y tendría sólo 17 escaños. Un dato interesante es que mientras los populares tienen un diputado más que en el anterior sondeo de la firma, del 23 de enero, los socialistas tendrían uno menos.

Mientras, Vox lograría el 17% del voto y 13 escaños, los mismos que le pronosticaba la encuesta de hace unos días. También repiten la Chunta su pronóstico de 3 diputados, con un 6,7% del voto, y los 2 de Aragón Existe, con un 3,8%. IU-Sumar, por último, logra 2 escaños y Podemos y el PAR, de nuevo, se quedan fuera.

Vox, a menos de 6 puntos del PSOE

El sondeo de Target Point para El Debate nos ofrece como datos más curiosos que es el que peor resultado le da al PSOE, un 21,9%, y, además, deja a Vox más cerca de los socialistas: con un 17,2% se quedan a menos de seis puntos. Los de Pilar Alegría podrían caer hasta los 16 escaños, pero también quedarse en 18, mientras que los de Abascal estarían en 12 o incluso 13.

Por supuesto, el ganador sería el PP, que lograría un 36,9%, casi un punto y medio más que en 2023, y tendría entre 28 y 30 diputados, de nuevo un resultado insuficiente incluso en el mejor de los casos.

Finalmente, el sondeo prevé la Chunta logre 4 escaños, Aragón Existe 2 o 3, IU-Sumar 1 o 2 y, además, esta es la única encuesta que contempla la posibilidad de que Se Acabó la Fiesta logre un diputado.