Feijóo desvela que él y varios ministros estaban cenando en el Teatro Real el día de la DANA

Alberto Núñez Feijóo ha aportado un nuevo dato no desvelado hasta ahora sobre lo ocurrido la noche de la dana. Después de entregar voluntariamente a la juez de Catarroja los mensajes intercambiados con Carlos Mazón ese día y de responder durante cinco horas a sus preguntas, ha desvelado en la comisión del Congreso que "estaba cenando con un ministro". El PP aclara que se trataba de Óscar López, líder del PSM.

"Feijóo cenó el día de la dana con varios miembros del Gobierno. Uno de ellos, Óscar López. Fue en el Teatro real, en un acto organizado por 20 minutos", aclaran fuentes de la dirección nacional, que añaden que "la presencia del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en ese acto es una muestra muy gráfica de cómo de preocupado estaba el Gobierno la noche del 29 de octubre de 2024". La otra era Elma Sáiz, ahora ministra.

El PP añade que "al día siguiente hubo Pleno ordinario primero y Pleno extraordinario después". Este último no fue suspendido, sólo la sesión de control al Gobierno, ya que la Mesa presidida por Francina Armengol, del PSOE, decidió mantener la sesión para hacerse con el control de RTVE, precisamente el día que se llevaba a cabo el recuento de víctimas de la noche anterior.

Antes de comparecer, Feijóo ha declarado a los medios que la comparecencia la asume como "la primera sesión de control" a la que se enfrenta, avanzando que le permitirá "coger práctica", avanzando que los grupos la iban a convertir en una forma de ejercer oposición con quien podría ser presidente, según recogen todas las encuestas.

Los grupos intentan responsabilizarle, sin éxito

Ya durante el interrogatorio, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, se ha enzarzado en una discusión de varios minutos con Feijóo para intentar responsabilizarle de las decisiones de Mazón el día de la dana y posteriormente por no declarar la emergencia nacional. El presidente del PP le ha recordado cuáles son las responsabilidades administrativas y cuáles las de partido, desarmando a la portavoz que ha optado por concluir su tiempo diciéndole que "es tan culpable como Mazón".

Durante el interrogatorio del portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, el líder del PP ha desvelado el dato sobre la cena con Puente En sus respuestas ha recordado que es el único líder nacional en entregar sus menajes con Mazón aquél día, que no se le han solicitado a Sánchez, quien tampoco ha comparecido aún en la comisión de la dana.