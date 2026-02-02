Feijóo se encara con Bildu y Rufián en una comisión convertida en cacería

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en el Congreso por la Comisión de la Dana, a pesar de no tener responsabilidades sobre lo ocurrido. Lo hace sin que hayan declarado todavía el presidente Pedro Sánchez o la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El momento más bronco se ha producido durante el interrogatorio del diputado de Bildu, Oskar Matute, al que el líder del PP le ha reprochado los crímenes de ETA.

En cada respuesta a Matute, Feijóo le ha reprochado hablar de "víctimas" o pretender dar lecciones de moral teniendo en cuenta el pasado de ETA. "¿Tiene información que ayude a esclarecer sus crímenes?"; "yo no voy a blanquear a Bildu"; "escucharle a usted hablar de mentiras, de verdades, de responsabilidades es un insulto"; "sigue las instrucciones políticas y morales de Otegi", son algunos de los reproches que le ha lanzado entre constantes "llamadas al orden" de la presidenta de la Comisión, la diputada del PSOE valenciana, Carmen Martínez.

El protagonismo de la presidenta

En un momento dado, Martínez ha admitido que no podía "llamar al orden", sólo "llamar la atención", algo que no ha parado de hacer con el presidente del PP, hasta el punto de conceder cuatro minutos más de intervención al portavoz de Bildu por las supuestas interrupciones de Feijóo, que le ha reprochado su actitud: "¿Pero qué comisión de investigación es esta?", le ha preguntado indignado. Una dura bronca que se ha repetido también durante el interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al que el líder del PP ha desmontado.

Rufián le ha llegado a reprochar en un momento dado que no suspendiera su agenda en la Dana, sobre la que ha desvelado que estuvo en un acto en el Teatro Real cenando, en el que coincidió con Óscar Puente o Elma Sáiz. "¿Me habla en serio? ¿me dice que yo no suspendo la agenda cuando estoy en un acto con un miembro del Gobierno de España que era el que tenía competencias?", le ha preguntado retóricamente Feijóo.

Feijóo sale muy airoso

La presidenta del PSOE no ha dejado al líder del PP responder al concluir la intervención de Rufián, como ya había ocurrido con el portavoz de Junts, Josep María Cervera. Martínez ha optado por no dejarle confrontar ninguna de las reflexiones finales de los portavoces, después de criticar que no respondiera a Matute sobre el objeto de la comisión, convirtiéndose en absoluta protagonista de la sesión para favorecer a todos los partidos, salvo al PP.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha utilizado todo su turno de intervención para reprochar a la Comisión haber citado a Feijóo antes que a Sánchez, calificándolo de "insulto", o que no se haya llamado todavía al resto de miembros del Gobierno central o la CHJ. Después ha centrado su interrogatorio en denunciar la actuación del jefe del Ejecutivo, algo que Feijóo le ha agradecido, alabando sus palabras.

La última en intervenir ha sido la portavoz del PSOE, Marta Trenzano, en un interrogatorio también muy bronco que no ha logrado sacar de sus casillas a Feijóo, que se ha defendido con comodidad hasta el punto de que la presidenta de la comisión ha tenido que salir al rescate de su compañera de filas llamando varias veces la atención al presidente del PP, que ha reprochado a su grupo mantener el Pleno para repartirse RTVE en pleno recuento de víctimas mortales.