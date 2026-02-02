Irene Montero enloquece tras una mención de Elon Musk y le acusa de "violar, bombardear y secuestrar niños"

Fiel a su estilo basado en el insulto y la hipérbole, Irene Montero ha protagonizado este domingo un nuevo espectáculo bochornoso en redes sociales. En un ataque de ira verbal, la secretaria política de Podemos ha acusado a Elon Musk de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

Sin aportar prueba alguna y recurriendo a la demagogia más extrema, Montero exigió que "la gente decente" —término que la izquierda utiliza para excluir a media España— reemplace "urgentemente" al dueño de Tesla. La exministra llegó incluso a insinuar la presencia de Musk en la "lista Epstein", una táctica de difamación que ya es marca de la casa en la formación morada cuando se quedan sin argumentos políticos.

"Which day/night will be the wildest party on your island?" Of course, decent people — who make up the majority of humanity — must replace you. Urgently. So that you stop raping, bombing, kidnapping children, and killing. https://t.co/AMHJWWb4mA — Irene Montero (@IreneMontero) February 1, 2026

El origen del conflicto

La furia de Montero se desató tras ser señalada internacionalmente por sus recientes declaraciones en un mitin en Zaragoza. Allí, la eurodiputada afirmó con total naturalidad: "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante".

Este alegato, que ha sido interpretado como una defensa explícita de la teoría del reemplazo, fue denunciado por la activista holandesa Eva Vlaardingerbroek. La activista tildó de "patología extrema" que Montero abogue por sustituir a la población autóctona mientras ella misma vive en una realidad familiar radicalmente distinta a la que predica para los demás.

La respuesta de Elon Musk, calificando de "absolutamente despreciable" la actitud de Montero y acusándola de abogar por un "genocidio" cultural y demográfico, ha expuesto ante sus más de 200 millones de seguidores la agenda de sustitución demográfica que la exministra defiende sin tapujos. Para la prensa internacional alineada con la libertad, Montero se ha convertido en el rostro de una izquierda woke que ha perdido cualquier contacto con la realidad y la decencia.

Como es habitual, no ha tardado en aparecer Ione Belarra para jalear a su compañera. La secretaria general de Podemos, utilizando un lenguaje más propio de regímenes autoritarios, se refirió a Musk y a sus críticos como "escoria neofeudal".