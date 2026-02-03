Albares evita ahora nombrar a Zapatero tras haber defendido siempre su "mediación" en Venezuela

El Gobierno se pone ahora de perfil en todo lo relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero, en plena polémica por el rescate de Plus Ultra y sus negocios con la dictadura de Venezuela, ahora que el presidente de EEUU, Donald Trump, trabaja para intentar una transición democrática. Después de relegarle en la campaña de Aragón, excluyéndole de todos los actos por primera vez en cuatro años, el ministro José Manuel Albares ha evitado ahora nombrarle en el Senado.

Ante la pregunta de la portavoz del PP, Alicia García, durante la sesión de control al Gobierno sobre el papel mediador del expresidente en el rescate de Plus Ultra, Albares se ha optado por irse por la tangente, sin pronunciar siquiera el nombre de Zapatero. Ha reprochado, incluso, al PP no hablar de Venezuela, Ucrania, Gaza o, incluso, la guerra en Sudán, por preguntar sobre el expresidente, al que el ministro había defendido siempre hasta ahora, llegando a presumir de su papel mediador con los presos políticos venezolanos.

"Señor Albares, el papel de Zapatero no era mediación, era corrupción", sentenciaba García, que ha acusado a Albares de "taparlo". El titular de Exteriores ha ironizado con la pregunta asegurando que "intentaría tomarse en serio su pregunta", aunque "me cueste". "Dejen de hacer el ridículo", respondía. "Estamos muy orgullosos de los exaltos cargos de este Gobierno en la política exterior", decía, nombrando a Teresa Ribera, Nadia Calviño o Josep Borrell. Nada de Zapatero.

Después pasaba a enumerar los exaltos cargos del PP salpicados por casos de corrupción como Rodrigo Rato o Gustavo de Arístegui. Incluso nombraba a José María Aznar y los papeles de Epstein. "Con esos postulados que traen ustedes aquí, de la ultraderecha, no se extrañe que sus votantes se vayan mayoritariamente a Vox", sentenciaba, justo cuando las encuestas recogen un trasvase de votos del PSOE a la formación de Abascal, que ya se produjo en las elecciones extremeñas.

El PP en el Senado ha solicitado en la comisión Koldo toda la documentación sobre el rescate de Plus Ultra, al sospechar de los ministerios de Hacienda, Industria y Transportes, tal y como publicó Libertad Digital. Una iniciativa que también han llevado a cabo de forma similar en el Congreso, dada la falta de transparencia del Gobierno en torno a este asunto.