Decenas de consulados se están colapsando en toda España después del pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos por el cual se van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. Este miércoles, la Policía Nacional ha tenido que poner orden en el Consulado de Argelia en Alicante después de que una avalancha de inmigrantes generase problemas en los aledaños del consulado africano.

Estas imágenes se están repitiendo en diferentes ciudades del territorio nacional. Por ejemplo, la semana pasada, en el Consulado de Pakistán en Barcelona, las colas para obtener los papeles eran interminables, dejando una escena inédita.

Este pacto entre Pedro Sánchez y Podemos busca alentar el efecto llamada para que más inmigrantes vengan a España y poder regularizarlos. Tal es así, que como ya informó Libertad Digital, el Gobierno permitirá tramitar por internet la regularización masiva de inmigrantes. La medida supone un cambio importante respecto a los anteriores procesos de regularización ya que facilita y acelera el proceso de regularización.

En paralelo, desde Podemos han dado un paso aún mayor. Este sábado durante un mitin, Irene Montero, defendió abiertamente su plan de reemplazo: "Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con inmigrantes". Montero confesó también que "tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar". Unas afirmaciones que no sorprenden a muchos, puesto que las encuestas cada día hunden más a la izquierda y en especial a la formación de extrema izquierda y necesitan votos sea como sea.