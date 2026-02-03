Santos Cerdán acaba de declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por el caso cloaca. Este juzgado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por el intento, supuestamente, de sobornar a fiscales y altos cargos policiales para frustrar investigaciones sobre la presunta corrupción del entorno de Sánchez. Y allí, el que fuera número dos para todo del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha reconocido dos encuentros con Leire Díez pero ha afirmado que no mantuvo conversaciones con Leire previas a esas reuniones.

Pues bien, un chat en poder de Libertad Digital prueba que esa afirmación es falsa y se hizo en condición de testigo. Es decir, que Cerdán tenía la obligación de decir la verdad. El chat en cuestión está fechado entre el 24 y el 25 de abril de 2024, antes de la reunión. Y en él se puede leer cómo Leire Díez menciona haber hablado con Cerdán como un hecho totalmente normal y antes de las reuniones impulsoras de la cloaca.

Los audios

Según fuentes jurídicas conocedoras del caso consultadas por Libertad Digital, Cerdán habría explicado en su declaración como testigo que se reunió con Díez en dos ocasiones para que la fontanera del PSOE le entregara unos audios relacionados con la "policía patriótica" y las supuestas escuchas que se habrían realizado en las saunas y prostíbulos del padre de Begoña Gómez.

El exsecretario de Organización ha afirmado que no recordaba las fechas de dichas reuniones y que no se escucharon esas grabaciones durante la reunión.

Además, las mismas fuentes señalan que Cerdán ha destacado que no mantenía con Leire Díez una relación de carácter profesional y que no la conocía antes de ambas conversaciones formales. Pues bien, esa afirmación queda desmentida por el chat que hoy publica este diario.

La cloaca cogió velocidad de crucero en abril de 2024. Santos Cerdán y Leire Díez convocaron de urgencia a los miembros de un grupo que ya existía con un fin: proteger a Pedro Sánchez. El motivo de la convocatoria fue muy claro y ha marcado todo el curso político desde ese día: la imputación de Begoña Gómez por el juez Peinado. Sánchez publicó su carta del presidente "profundamente enamorado", abrió su periodo de cinco días de reflexión y, en medio de esos días, la cloaca se citó en la quinta planta de Ferraz, la sede del PSOE, la tarde del 25 de abril de ese año. Pero fue tras hablar Leire Díez con Santos Cerdán, según detalla el citado chat.

El contenido del chat revela el mensaje clave que prendió la mecha del trabajo de la cloaca para salvar a Sánchez, un trabajo centrado en la obtención de información y generación de denuncias para tumbar a los jueces, fiscales y guardias civiles que investigan los casos de corrupción que cercan al PSOE, Gobierno y al entorno personal del propio Sánchez.

Material sensible

Los mensajes fueron enviados por una de las personas que asistieron a la reunión clave de la cloaca. Tenían material sensible para defender a Sánchez y lo comunicaron de inmediato.

"Leire, necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez", afirmó en el primer mensaje del día 24 de abril, previo a la reunión. "Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez", aseguró el segundo de esos comentarios. Y puntualizó: "De Manos Limpias", del "PP" y de "la Comisaría General de Información". Todo ello el mismo día 24 de abril.

La respuesta de Leire Díez fue inmediata: con un "te llamo enseguida". La contestación posterior mostró la urgencia y relevancia de la cloaca: "Estoy hablando con Santos", dijo Leire Díez. "¿Cuándo podríamos tener los audios?", añadió. Y todo ello, de nuevo, fue antes de la reunión, en contra de lo que Cerdán ha declarado ante el juez.

"Hablo con Javier y te digo", respondió la otra persona en referencia previsible a Javier Pérez Dolset. "Lo tenemos ya organizado", concluyó.