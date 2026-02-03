El doble apartheid de los médicos cubanos en España

En este nuevo episodio, La Radioteca denuncia el silencio cómplice de quienes ocultan la existencia de los esclavos cubanos. Miles de personas que son obligadas a trabajar de forma forzada y en condiciones inhumanas.

Mientras Cuba sufre apagones, pobreza extrema y epidemias, el Régimen se enriquece obligando a los presos a trabajar en el carbón o en el tabaco y quedándose con hasta el 90% del sueldo de médicos y sanitarios a los que envía de forma forzosa al extranjero. Son los esclavos de manos negras y batas blancas.