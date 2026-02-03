Menú
El Gobierno trocea el decreto ómnibus para intentar salvar las pensiones

La decisión llega apenas unos instantes después de hacerse público el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una reunión con el presidente del Líbano, Joseph Aoun | EFE

Ahora sí. El Gobierno ha decidido dividir el decreto ómnibus con el objetivo de garantizar la revalorización de las pensiones. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos: por un lado, el relativo a la subida de las pensiones; y por otro, el denominado Escudo Social, vigente desde la pandemia, que incluye ayudas por la DANA y los incendios, mejoras en la jubilación de los bomberos y la prohibición de desahuciar a hasta 60.000 familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos.

"De esta manera, el Partido Popular ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables", aseguran fuentes de Sumar, que insisten en que "no querían que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto del escudo social, para permitirle a la derecha votar en contra".

La decisión llega apenas unos instantes después de hacerse público el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, que quedan así exentos de asumir la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva redacción del decreto incorpora, según explican, la exigencia concreta planteada por el Grupo Vasco y libera de esta carga a aquellos propietarios que cuentan únicamente con una o dos viviendas, siempre que una de ellas sea su residencia habitual y la otra esté destinada al alquiler.

