El papel de las hijas de Zapatero en el escándalo de Plus Ultra

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigan el rescate de Plus Ultra han llegado a la conclusión de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas fueron las dos únicas relaciones económicas reales de la mercantil Análisis Relevante SL, la sociedad utilizada por el empresario Julio Martínez, actualmente imputado por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, para gestionar los pagos que recibió tras la inyección de 53 millones de euros aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en favor de la aerolínea Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Según informa El Debate, Análisis Relevante no contaba con una actividad económica autónoma en el mercado, no prestaba servicios a terceros ajenos al núcleo investigado y no tenía apenas clientes. En este sentido, la UDEF subraya que las dos relaciones comerciales relevantes y recurrentes de la mercantil fueron Zapatero en calidad de prestador de servicios y la empresa de sus hijas, a la que Análisis Relevante realizaba pagos constantemente. Y es que, el resto de las operaciones comerciales detectadas por la UDEF cuentan con importes mínimos.

Los investigadores sitúan a la sociedad de Julio Martínez como una estructura de circularidad económica cerrada, un método muy utilizado por su utilidad para reintroducir fondos en un mismo entorno familiar o de confianza dotándolos de apariencia de legalidad mediante la emisión sucesiva de facturas por servicios genéricos. En este caso, el expresidente Zapatero facturaba a Análisis Relevante por supuestas consultorías y asesorías, mientras que esa misma mercantil realizaba pagos a la sociedad de sus hijas, What The Fav SL, una consultora de publicidad constituida en el año 2019 y participada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Esta consultora de las hijas de Zapatero se creó unos meses antes de que Análisis Relevante se constituyera en febrero de 2020, coincidiendo con la solicitud de la aerolínea chavista al Gobierno para el rescate público de Plus Ultra. A partir de aquel momento, ambas mercantiles comenzaron a mostrar una actividad económica creciente y estrechamente vinculada, sin que conste la existencia de otros clientes relevantes fuera de ese circuito. El crecimiento de esta empresa resulta especialmente llamativo en el análisis de la UDEF. La cifra de negocios de la agencia de las hijas de Zapatero pasó de 155.792 euros en 2020 a 242.209 euros en 2021, 301.192 euros en 2022, 401.093 euros en 2023 y 471.811 euros en 2024. En conjunto, desde su constitución, la sociedad ha facturado más de 1,57 millones de euros, encadenando ejercicios con beneficios y sin registrar pérdidas en ningún año.

Compra de inmuebles

Los agentes destacan que la sociedad de Julio Martínez figura como uno de los principales pagadores de la consultora de las hijas del expresidente mientras que, al mismo tiempo, Zapatero aparece como uno de los prestadores de servicios más relevantes para Análisis Relevante. Esta doble condición, la de proveedor por un lado y entorno familiar beneficiario por otro, constituye uno de los puntos centrales del análisis económico ya que el dinero se mueve en un circuito cerrado entre tres actores sin la intervención de terceros independientes.

A partir de ahí, las dos hijas de Zapatero adquirieron propiedades conforme comenzaron a ganar dinero. Laura Rodríguez Espinosa adquirió en 2024 una vivienda en el barrio madrileño de Dehesa de la Villa por un valor de 300.000 euros que fue financiada mediante una hipoteca de 184.000 euros. Mientras que Alba Rodríguez Espinosa compró en agosto de 2025 un inmueble en la misma zona, por una cantidad similar, para lo que suscribió una hipoteca de 240.000 euros. Ambas operaciones inmobiliarias se produjeron después de que su padre adquiriera un chalet de alquiler en el municipio madrileño de Las Rozas, por el que paga una renta mensual de alrededor de 6.000 euros, según fuentes conocedoras de la operación.

La mercantil Análisis Relevante está en el centro del entramado económico que los investigadores tratan de dilucidar tras la detención de Julio Martínez. Los agentes la describen como un vehículo societario instrumental utilizado para recibir fondos procedentes de la aerolínea venezolana Plus Ultra y redistribuirlos después a personas físicas y jurídicas del círculo más próximo del expresidente Zapatero. Los pagos se concentran entre 2020 y 2025, con un crecimiento importante entre 2021 y 2022, coincidiendo con el rescate público.

Los investigadores tratan ahora de determinar si esas facturaciones responden a servicios reales o si, por el contrario, se trata de trabajos simulados, una hipótesis que gana enteros a la vista de la concentración de clientes en un mismo núcleo familiar. La UDEF sigue analizando la documentación intervenida para reconstruir el destino final de los fondos y esclarecer si el dinero del rescate terminó beneficiando, directa o indirectamente, al entorno de Zapatero.