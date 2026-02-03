Estíbaliz Linares, profesora del grado de Trabajo Social e investigadora del equipo Deusto Valores Sociales de la Universidad de Deusto, ha analizado en esRadio las limitaciones de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años y ha advertido de que la medida, por sí sola, no resolverá el problema. La experta ha intervenido en el programa EsNoticia, dirigido por Juan Pablo Polvorinos, donde ha subrayado que la clave está en el acompañamiento educativo y no únicamente en las restricciones técnicas.

Linares ha reconocido que el anuncio le ha pillado "de sopetón" y ha señalado que todavía existen muchas incógnitas sobre cómo se materializará la medida. En este sentido, ha puesto el acento en que la prohibición no basta si no va acompañada de formación: "No creo que sea suficiente; es más, no sé si es la vía de la prohibición", ha explicado, antes de insistir en la necesidad de dotar a familias y menores de herramientas pedagógicas y de acompañamiento.

La prohibición no basta sin acompañamiento

Durante la entrevista, la investigadora ha recalcado que impedir el acceso hasta cierta edad abre nuevas preguntas: "Les prohibimos hasta los 16 años, pero ¿qué hacemos mientras tanto?". A su juicio, el riesgo es que los menores lleguen a esa edad sin referencias ni criterios para manejarse en el entorno digital. Además, ha alertado de que la exposición no afecta solo a niñas y niños, sino también a sus propios familiares, algo que su equipo ha detectado en investigaciones recientes.

Linares también ha cuestionado la eficacia real de los sistemas de verificación de edad y ha recordado que muchos menores acceden a plataformas simplemente indicando una edad falsa. Pese a ello, ha defendido que el debate no debe centrarse solo en lo técnico: "Igual no es tanto lo técnico, sino cómo les estamos acompañando". En este punto, ha apelado directamente a la responsabilidad de los adultos y ha pedido mirar primero a quienes guían a los menores, más que a los propios niños.

Una respuesta educativa y estructural

La profesora ha insistido en que la solución pasa por una comunidad educativa amplia, que incluya a centros, familias y servicios sociales y psicológicos. "Estamos hablando de problemáticas estructurales, no de problemáticas técnicas", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que la pornografía y otros contenidos seguirán existiendo aunque se endurezcan los controles. Por eso, ha reclamado trabajar desde edades tempranas cuestiones como la educación afectivo-sexual y los modelos de masculinidad, y ha concluido que la sociedad debe mirarse "mucho" como comunidad digital para abordar un problema que va "mucho más allá" de una simple prohibición.