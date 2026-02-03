Musk llama "tirano y traidor" a "dirty Sánchez" por prohibir las redes sociales a menores de 16

Elon Musk ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" y un "traidor" a España tras el anuncio del Ejecutivo de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer las obligaciones de las plataformas digitales en materia de contenidos ilegales y de odio.

El propietario de X ha realizado estas afirmaciones a través de un mensaje publicado en esta red social, en el que ha calificado a Sánchez de "tirano y traidor al pueblo de España", en respuesta directa a las declaraciones del jefe del Ejecutivo durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

El origen del enfrentamiento

Las palabras de Musk se producen después de que Pedro Sánchez anunciara que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un paquete de medidas destinadas a prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años y a reforzar el control sobre los contenidos considerados ilegales o de odio en plataformas digitales.

Durante su intervención en la cumbre, el presidente del Gobierno lanzó además un reproche directo al empresario, con quien ya había protagonizado un cruce de mensajes el pasado fin de semana a raíz de sus discrepancias sobre inmigración. En esta ocasión, Sánchez criticó que la herramienta de inteligencia artificial Grok, vinculada a X, genere "contenido sexual ilegal".

Verificación de edad

El Ejecutivo pretende obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

Sánchez justificó la iniciativa al considerar que los niños y adolescentes están expuestos a un entorno que calificó como inadecuado para su desarrollo. "Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación", afirmó durante su intervención.

El presidente del Gobierno aseguró que el Ejecutivo no tolerará esta situación y que avanzará en la protección de los menores frente a lo que definió como un "salvaje oeste digital".

Otra de las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo es la creación de un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" del odio y la polarización en redes sociales. El objetivo es establecer una base que permita imponer sanciones a las plataformas y a sus responsables cuando no retiren contenidos ilegales.

Según explicó Sánchez, este sistema permitiría "cuantificar" las manifestaciones de odio como paso previo a la aplicación de consecuencias legales, económicas y éticas. En su opinión, difundir este tipo de contenidos debe tener un coste que las plataformas "ya no se podrán permitir ignorar".

Investigación a plataformas digitales

El presidente del Gobierno anunció también que el Ejecutivo trabajará junto a la Fiscalía para explorar posibles infracciones legales de empresas como Grok, TikTok e Instagram en relación con la difusión de contenidos ilegales.

"Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones", afirmó Sánchez, que añadió que el Gobierno defenderá la "soberanía digital" frente a cualquier tipo de coerción extranjera.