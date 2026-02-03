Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de dieciséis años. Con esta medida, el Ejecutivo, uno de los que más utiliza estas plataformas digitales, insiste en mantener su cruzada legal para "hacer frente a los abusos de las grandes plataformas y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos humanos".

Sánchez se ha expresado en estos términos desde Dubái, en el World Governments Summit, donde no ha dudado en cargar contra el propietario de X, Elon Musk, tras las críticas de este al acuerdo con Podemos para la regularización de medio millón de inmigrantes. "La semana pasada el propietario de X, a pesar de ser inmigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana de mi gobierno", ha afirmado Sánchez.

"España pasa de las palabras a los hechos", ha subrayado el presidente del Gobierno, que ha anunciado, entre otras medidas legislativas y regulatorias, el "fin de la inmunidad de los directivos", para que sean responsables legalmente de las infracciones cometidas en sus plataformas si no eliminan contenido ilegal o de odio. Además, ha presentado la creación de un sistema de trazabilidad que establecerá una "huella de odio y polarización", siguiendo el relato de La Moncloa de que las redes sociales son uno de los principales focos de desinformación. Sánchez ha señalado también que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

Con estas decisiones, el presidente pone de manifiesto la determinación del Gobierno de proteger a los menores y reforzar el control sobre las redes sociales, mientras su socio minoritario en el Ejecutivo defiende que los menores de 16 años puedan ejercer su derecho al voto. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de cohesión extranjera", ha afirmado, anunciando además que colaborará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.