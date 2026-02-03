Vox se muestra crítico con la medida anunciada por Pedro Sánchez para prohibir el acceso a redes sociales de menores de 16 años, incluso si tienen permiso paterno. "Esta es la prioridad del Gobierno, asegurarse las redes clientelares, asegurarse que los medios de comunicación obedecen al relato oficial y, por supuesto, que nadie les vaya a criticar en redes sociales", ha dicho la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, al ser preguntada en rueda de prensa en el Congreso por esta medida.

Coincide que la formación de Santiago Abascal utiliza las redes sociales como principal altavoz para sus propuestas, desbancando hace ya años a Podemos como partido hegemónico en este tipo de plataformas. La adquisición de X por parte de Elon Musk, cuyas oficinas están siendo registradas en Francia este martes, favoreció también la difusión de sus ideas, como partido que forma parte de la órbita de Donald Trump, anteriormente censuradas por la izquierda.

Uno de los principales caladeros electorales de Vox es, además, el voto joven, donde más crecen, especialmente por su presencia en redes sociales, dado el cambio de costumbres de los menores de 30 años que se informan cada vez más a través de este tipo de plataformas, y menos en los medios de comunicación tradicionales.

¿En peligro el voto joven?

De manera que la prohibición anunciada por Pedro Sánchez es también un torpedo que puede acabar perjudicándoles a medio plazo, a pesar de que, hasta ahora, su estrategia pasaba por intentar engordarles para erosionar al PP. Algo que se le está volviendo en contra al Ejecutivo ya que Vox absorbe voto del PSOE, como quedó demostrado en Extremadura y podría volver a ocurrir en Aragón, donde las encuestas recogen que el hundimiento de los socialistas favorece sobre todo a la formación de Abascal, que duplicaría escaños mientras que el PP se quedaría igual.

"Ahí tenemos al ministro de Transportes bloqueando a todos los españoles que se atreven a llevarles la contraria, es un Gobierno que se comportan como absolutos matones, para lo único que legislan y sacan medidas es para atornillarse en el poder y seguir manteniendo el relato en los medios de comunicación", criticaba Millán en relación a la medida anunciada por Sánchez.

El PP, por su parte, ha defendido que se trata de una propuesta que ya registraron en el Congreso como proyecto de ley. "Sánchez debería pagarnos el copyright", ha ironizado Alberto Núñez Feijóo al ser preguntado por los medios en un acto en Aragón, donde se encuentra en campaña junto a su candidato, Jorge Azcón. La medida del PP sí recogía la excepción de que puedan acceder los menores a partir de 14 años si cuentan con permiso paterno que sea demostrable.