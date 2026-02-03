Zapatero admite los pagos del presunto testaferro de Plus Ultra

En su primera aparición pública desde la detención del dictador Nicolás Maduro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha permanecido alejado del foco mediático para evitar dar explicaciones sobre las últimas informaciones relativas a los pagos que percibió, al menos 450.000 euros, del asesor de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, en concepto de "consultorías globales" durante un periodo de seis años a través de la sociedad Análisis Relevantes, tal y como informó El Mundo. "La hice en mi actividad privada esa prestación de servicios creo que es un derecho – solo faltaría, ¿no? -, que ejerzo, y que están conforme a la legalidad y nada tiene que ver con Plus Ultra", ha defendido el expresidente en declaraciones ante los medios en el Ateneo de Madrid donde ha asistido a la presentación del libro ‘Las huellas de la Transición 50 años de cambio y conflicto en democracia’.

El expresidente admite los cobros percibidos, pero se desvincula por completo del rescate de la aerolínea Plus Ultra efectivo por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. "No, ninguna. Cero. Cero absoluto", ha respondido al ser preguntado por si el procedimiento contó con su implicación.

Zapatero ha dicho que no ha vuelto a ver al presunto testaferro de Plus Ultra desde el día que se le vio en una zona sin cobertura de El Pardo, tres días antes de su detención el pasado 11 de diciembre.

"Llevo 10 años, especialmente los cinco primeros desde 2015, intensamente vinculado a la situación política de Venezuela. Tras 10 años, este es el momento en el que tengo una esperanza más fundada de que vamos a tener un proceso de cambio, de cambio positivo", ha asegurado quien ha sido uno de los principales valedores del dictador Maduro.

"Esta es una oportunidad para que mucha de la tarea que yo he realizado se vaya conociendo más", ha augurado el expresidente que ha reconocido que su mediación con Venezuela continúa hoy en día, al tiempo que ha prometido que espera que se vayan conociendo en "los próximos días, semanas y meses". Dice que muchas de las cosas que hayan salido a la luz se las toma con "deportividad" y "democracia".