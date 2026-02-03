Menú
Política

Zapatero, fuera de escena electoral con el caso Plus Ultra sobre la mesa

Sus vínculos con el régimen de Venezuela han hecho que Zapatero pase de ser protagonista en las campañas del PSOE a desaparecer del radar político.

Zapatero y Sánchez en un acto de partido | PSOE

El expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha participado en ningún acto electoral en Aragón, una ausencia que recuerda a su desaparición durante las recientes elecciones extremeñas, donde tampoco se dejó ver, a diferencia de otros comicios en los que se presentaba como uno de los principales valedores del PSOE. Este repliegue coincide con las últimas informaciones conocidas sobre los pagos que percibió, al menos 450.000 euros, del asesor de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, en concepto de "consultorías globales" durante un periodo de seis años, tal y como avanzó El Mundo.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Zapatero ha confirmado a ese medio la veracidad de los pagos y ha defendido la legalidad de los mismos, aunque sin realizar ninguna declaración ante los medios. Tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez ha salido a respaldar públicamente al expresidente, optando por mantenerlo fuera del foco mediático en estos dos últimos procesos electorales y evitando cualquier aparición pública durante la campaña.

Las informaciones comprometedoras sobre sus estrechos vínculos con el régimen de Venezuela han hecho que Zapatero pase de ser uno de los principales protagonistas en las campañas electorales del PSOE a encontrarse fuera de radar. Precisamente, antes de los comicios extremeños, El Debate reveló un encuentro clandestino entre Zapatero y el presidente de Plus Ultra tres días antes de la detención de este último. Entonces, el Ejecutivo dijo que "una foto no es absolutamente nada", intentando desvincular al actual Gobierno de la figura de Zapatero.

Es más según Libertad Digital la cúpula de la Policía mantiene paralizada la investigación sobre el aviso interno que se dio dos meses antes de que la Guardia Nacional detuviera a los imputados alertándoles de que estaban siendo investigados. Tras este chivatazo, que solo podría provenir del Ministerio del Interior, los implicados comenzaron a borrar y eliminar documentación.

Este vacío resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, el pasado mes de marzo, durante el 18 Congreso Regional del PSOE, Zapatero sí tuvo un papel protagonista al elogiar a la candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría. Entonces aseguró que la dirigente tiene "aire fundacional, es como un renacimiento en el que empieza una nueva etapa. Ella es Alegría", y subrayó que "nos da Alegría, es decencia, respeto, igualdad, defensa de los débiles". Zapatero destacó además sus orígenes familiares, recordando que es hija de un agricultor y de una ama de casa, en un discurso que buscaba aupar a la entonces ministra portavoz.

Todo ello se produce en un momento especialmente delicado para el PSOE en Aragón, donde, según las encuestas, el partido se enfrenta a una fuerte caída e incluso podría cosechar su peor resultado histórico en la comunidad.

