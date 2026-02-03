Zapatero, fuera de escena electoral con el caso Plus Ultra sobre la mesa

El expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha participado en ningún acto electoral en Aragón, una ausencia que recuerda a su desaparición durante las recientes elecciones extremeñas, donde tampoco se dejó ver, a diferencia de otros comicios en los que se presentaba como uno de los principales valedores del PSOE. Este repliegue coincide con las últimas informaciones conocidas sobre los pagos que percibió, al menos 450.000 euros, del asesor de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, en concepto de "consultorías globales" durante un periodo de seis años, tal y como avanzó El Mundo.
Zapatero ha confirmado a ese medio la veracidad de los pagos y ha defendido la legalidad de los mismos, aunque sin realizar ninguna declaración ante los medios. Tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez ha salido a respaldar públicamente al expresidente, optando por mantenerlo fuera del foco mediático en estos dos últimos procesos electorales y evitando cualquier aparición pública durante la campaña.
Las informaciones comprometedoras sobre sus estrechos vínculos con el régimen de Venezuela han hecho que Zapatero pase de ser uno de los principales protagonistas en las campañas electorales del PSOE a encontrarse fuera de radar. Precisamente, antes de los comicios extremeños, El Debate reveló un encuentro clandestino entre Zapatero y el presidente de Plus Ultra tres días antes de la detención de este último. Entonces, el Ejecutivo dijo que "una foto no es absolutamente nada", intentando desvincular al actual Gobierno de la figura de Zapatero.
Es más según Libertad Digital la cúpula de la Policía mantiene paralizada la investigación sobre el aviso interno que se dio dos meses antes de que la Guardia Nacional detuviera a los imputados alertándoles de que estaban siendo investigados. Tras este chivatazo, que solo podría provenir del Ministerio del Interior, los implicados comenzaron a borrar y eliminar documentación.
Este vacío resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, el pasado mes de marzo, durante el 18 Congreso Regional del PSOE, Zapatero sí tuvo un papel protagonista al elogiar a la candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría. Entonces aseguró que la dirigente tiene "aire fundacional, es como un renacimiento en el que empieza una nueva etapa. Ella es Alegría", y subrayó que "nos da Alegría, es decencia, respeto, igualdad, defensa de los débiles". Zapatero destacó además sus orígenes familiares, recordando que es hija de un agricultor y de una ama de casa, en un discurso que buscaba aupar a la entonces ministra portavoz.
Todo ello se produce en un momento especialmente delicado para el PSOE en Aragón, donde, según las encuestas, el partido se enfrenta a una fuerte caída e incluso podría cosechar su peor resultado histórico en la comunidad.