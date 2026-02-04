Aldama tenía razón: se confirma la exclusiva de Libertad Digital del sobre de Delcy Rodríguez

El empresario Víctor de Aldama ha declarado en la Audiencia Nacional que la ahora dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro entregó un sobre que demostraría la supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, de la que también es el secretario general Pedro Sánchez. Aldama ha acudido a declarar en calidad de investigado por el caso Hidrocarburos, en el que habría intervenido como intermediario para intentar conseguir la licencia de la empresa de la trama. Con esta licencia, la trama habría defraudado impuestos a Hacienda.

Como ya adelantó Libertad Digital, Aldama recibió un sobre con los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. El sumario de la trama Hidrocarburos, al que tuvo acceso Libertad Digital, se recoge una imagen del sobre de Víctor Aldama. En el sobre se leía: ""República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Petróleos de Venezuela, S.A. CONFIDENCIAL".