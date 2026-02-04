Así son las llamadas del PSOE para aterrorizar a los jubilados de Aragón con Marcelino Iglesias como gancho

Los sondeos no presagian nada bueno para la candidata socialista Pilar Alegría en las elecciones autonómicas de Aragón, así que la estrategia del PSOE parece entrar en terreno desesperado: las llamadas robotizadas para intentar desacreditar al presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón.

Afirmó que estudió en la inexistente Universidad de Teruel e intentó apropiarse de la gestión en vivienda del PP con "datos falsos". Ahora, Pilar Alegría ha vuelto a protagonizar otro episodio de esta campaña electoral polémica y turbia, especialmente tras conocerse que se intentó comprar con 800 euros por reel a los influencers aragoneses para difundir mensajes negativos contra Azcón.

La formación socialista está utilizando llamadas robotizadas para aterrorizar a los jubilados aragoneses con las pensiones y se utiliza la voz y el nombre del expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, para desacreditar al candidato del PP.

"¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es ésa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista".

El PP ha denunciado ante la Junta Electoral de Aragón los audios por "juego sucio". Aseguran que "es una falsedad que traspasa todas las líneas de la legalidad. Están utilizando el juego más rastrero y sucio, a través de bots y teléfonos fijos, que reciben muchos aragoneses. Este es el juego sucio de Pilar Alegría", decía la secretaria general del PP, Ana Alós.

No es la única llamada que están recibiendo los aragoneses para instarles a votar al PSOE con información falsa. En otra de las grabaciones, dirigida a ciudadanos de Huesca, la voz pregrabada recorre un listado de supuestas deficiencias del Gobierno autonómico actual, desde la demora en las citas médicas hasta la falta de residencias dignas, para concluir con un mensaje de apoyo a la candidata socialista.

En su denuncia ante la Junta Electoral, el PP incluso asegura que a algunos ciudadanos que les han dado su permiso y su número de DNI para reproducir su testimonio, la llamada robotizada les decía: "Si gana Azcón, te va a quitar 400 euros de pensión, vota al Partido Socialista".

Desde el PP aragonés aseguran que estas prácticas exceden los límites de la libertad de expresión reconocida por la Constitución y denuncian que Alegría contradice así su promesa de realizar "una campaña limpia". Sin embargo, añade Alós, "no nos sorprende" porque "es la misma que acusó a un Guardia Civil de poner una bomba lapa en un coche de Sánchez sabiendo que era mentira".