Bolaños abronca a la presidenta del CGPJ por no alabar al Gobierno ante el Rey: "Será en el próximo discurso"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido al rapapolvo de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, tras sus críticas a la reforma judicial impulsada por el Gobierno. "Todo mi respeto a los discursos políticos", ha arrancado Bolaños, antes de contraatacar a la presidenta de un órgano constitucional y sexta autoridad del Estado, que este martes alertó del "grave déficit" de jueces y advirtió de que la creación de nuevas plazas judiciales no soluciona el problema de fondo.

"Algunas de las cuestiones me sorprendieron además del lugar, el foro y además en presencia de su majestad del Rey", ha continuado Bolaños al responder a las críticas de Perelló, que no sólo aludió a la falta de jueces, sino que también cargó contra la implantación de los tribunales de instancia, el discurso público de la desconfianza en el poder judicial y defendió el actual sistema de formación frente a las reformas que el ministro pretende impulsar.

Perelló puso en cuestión el plan del Ejecutivo al señalar que el sistema judicial sigue asfixiado por la falta de medios, una crítica que no ha sentado bien en Moncloa. Bolaños se ha mostrado "sorprendido" por la falta de reconocimiento a la medida estrella de su ministerio y ha reprochado a la presidenta del CGPJ su actitud ante el anuncio del Gobierno.

"Me sorprende que el ministerio de Justicia por primera vez en la historia de la democracia conceda la creación de 500 plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo", ha denunciado el ministro en declaraciones a los medios desde la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. "Será en el próximo discurso, no hay tampoco que perder la paciencia", ha ironizado el ministro.

Lejos de rebajar el tono, Bolaños ha insistido en que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha prometido que el Ministerio seguirá adelante "en las reformas que necesita la Justicia". "Una Justicia del siglo XXI, de calidad y que merezca una buena valoración de la ciudadanía no como pasa hasta ahora".

Negociaciones con Junts

El BOE ha publicado este miércoles el decreto del llamado escudo social, que prohíbe los desahucios cuando afecten a personas vulnerables. Sin embargo, el Gobierno podría tropezar con esta iniciativa después de que Junts haya anunciado ya su voto en contra. Félix Bolaños pilota las negociaciones y se aferra al mantra del Ejecutivo de que el diálogo seguirá siendo su "seña de identidad", pese al portazo del partido de Carles Puigdemont.

Bolaños, no obstante, no ha dudado en señalar directamente a quienes puedan tumbar el decreto. "A los grupos parlamentarios que voten que no, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin poder ir a ningún sitio", ha recriminado el ministro, que ha elevado el tono contra Junts, en la misma línea que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la televisión pública.

"Tendrán que explicárselo a los catalanes", ha asegurado Rodríguez, al tiempo que ha vuelto a deslizar la amenaza de aplicar el artículo 155 a la Comunidad de Madrid. "Me encantaría intervenir con un 155 la comunidad de Madrid, que no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de vivienda, pero no tengo mayoría en el Senado".