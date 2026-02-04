Despiadado artículo contra Sánchez en el Telegraph: "España se ha convertido en un estado paria"

El diario británico The Telegraph ha publicado un durísimo artículo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bajo el título "Move over Ireland, there is a new worst country in Europe" ("Hazte a un lado, Irlanda: hay un nuevo peor país de Europa"), el columnista Jake Wallis Simons lanza una enmienda a la totalidad a la gestión del presidente del Ejecutivo y dibuja una España convertida, a su juicio, en un auténtico "estado paria".

El columnista recuerda que, según YouGov, Sánchez registra una valoración negativa de –36 puntos y vincula este desplome a los escándalos de corrupción que rodean a su entorno más cercano, incluyendo a su esposa, su hermano y varios asesores. Aunque todos niegan irregularidades, el daño político, subraya, ya está hecho.

Especialmente demoledor es el repaso a la política exterior del Gobierno. Simons acusa a Sánchez de mantener una "obsesión patológica" contra Israel y de situar a España en una posición marginal dentro del bloque occidental. Cita como ejemplo el envío de un buque de guerra para proteger a Greta Thunberg, un episodio que el articulista califica directamente de "grotesco".

El autor también destaca que Sánchez fue el único líder europeo que se negó a respaldar el nuevo objetivo de gasto militar de la OTAN, escudándose en la necesidad de preservar el gasto social. Una postura que le valió una dura reprimenda de Donald Trump, calificada por el presidente estadounidense como "increíblemente irrespetuosa".

Pero el artículo no se queda ahí. The Telegraph sostiene que la estrategia de Sánchez de confrontar con Estados Unidos, blanquear regímenes como el venezolano y coquetear con políticas radicales ha alimentado una peligrosa polarización interna. En ese contexto, Simons advierte del auge de la extrema derecha, alimentada por la amnistía de los separatistas catalanes o la gestión del Gobierno en materia de inmigración, donde menciona directamente la regularización masiva de medio millón de inmigrantes ilegales.

El texto concluye con una advertencia inquietante: bajo el mandato de Sánchez, España avanza hacia una combinación peligrosa de polarización política, inseguridad, censura digital y deterioro institucional. Aunque la economía aguanta gracias al turismo, The Telegraph se pregunta cuánto tiempo podrá sostenerse esta situación.