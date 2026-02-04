Encallan las negociaciones en Extremadura entre duros reproches de PP y Vox

Partido Popular y Vox no parecen estar cerca de alcanzar un acuerdo en Extremadura, a pesar de haber mantenido ya tres reuniones desde que se celebraron las elecciones, en las que no se han acercado posturas. María Guardiola propuso a los de Santiago Abascal entrar en el gobierno, en la Mesa de la Asamblea y tener presupuestos para desarrollar propuestas. En pleno ciclo electoral, Vox de momento se resiste.

La presidenta en funciones les ha vuelto a tender la mano para negociar y cerrar un pacto que urge más al PP, ya que adelantaron comicios con el objetivo de dar estabilidad a la comunidad ante la falta de acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. El ascenso de este partido, que ha duplicado diputados, les coloca en una posición más fuerte para exigir condiciones. El PP defiende que ahora sólo les hace falta su abstención para acabar con el bloqueo.

En medio de la disputa, los portavoces de ambos partidos se han lanzado duros reproches. Después de que Guardiola haya pedido un "diálogo serio y con documentos", para formar gobierno y evitar ir a elecciones, el líder de Vox en la región, Óscar Fernández, le ha respondido en X acusándola de "confundir caprichos con realidad". En un largo mensaje, exige "garantías" por haberse sentido engañados antes y advierte de que "no vamos a vender a nuestros votantes".

La Sra. Guardiola sigue confundiendo sus caprichos con la realidad... Lamentablemente, no solo no hay avances en la negociación, sino que los intentos del PP de seguir engañando a los extremeños y echar las culpas de sus errores de cálculo a otros, aún nos hacen desconfiar… — Óscar Fernández Calle (@OscarFdezCalle) February 3, 2026

La reacción de Fernández se produce después de un fin de semana de dardos cruzados con el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, también en redes sociales, a cuenta de la candidatura a la investidura, cuyo plazo límite para registrar un nombre concluye el próximo 10 de febrero.

Gracias, José, por preocuparte por mí. Los que están intranquilos son los extremeños, que no tienen ni gobierno ni presupuestos, que han tenido que pagar 7 millones de euros, a escote, para celebrar unas elecciones para que el Partido Popular arrasara, y resulta que perdió… — Óscar Fernández Calle (@OscarFdezCalle) January 31, 2026

El calendario para no repetir elecciones

La campaña en Aragón no ayuda a que ambos partidos puedan ponerse de acuerdo. Una vez transcurrido el próximo 8 de febrero, podrían acercar posturas, aunque las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo también suponen un escollo. Antes del 3 de marzo debe celebrarse la primera sesión de investidura, en la que Guardiola necesitaría mayoría absoluta.

De no lograr superar esa votación, sólo hará falta mayoría simple en un segundo intento, en el que Guardiola podría ser investida presidenta sólo con la abstención de Vox. La fecha límite para que tenga lugar ese segundo intento es el 3 de mayo. Pasado ese plazo habría repetición automática de elecciones. Un escenario que PP y Vox rechazan, pero que empieza a no ser tan lejano a la vista de los reproches mutuos.