El presidente de Aragón y candidato a las elecciones autonómicas de este domingo, Jorge Azcón, ha declarado este miércoles en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que la candidata socialista, Pilar Alegría, "no viene a defender Aragón, sino a los independentistas catalanes, a los socios de Sánchez. Y los aragoneses no vamos a permitir que nos humillen ni arrodillarnos".

Azcón sostiene que "todos los aragoneses sabemos a qué ha venido Alegría a Aragón: en primer lugar, mandada por Pedro Sánchez, viene a defender los intereses del PSOE y de Sánchez". En su opinión, "se ve claro con el debate de la financiación: si la financiación autonómica es tan buena, ¿por qué los presidentes de Asturias y Castilla-La Mancha votan en contra?". "Es evidente que Alegría no continuará en la política autonómica", ha añadido.

El presidente aragonés ha repasado los patinazos de la candidata socialista, como el "irse a ese piso de personas mayores, que es una política de rehabilitación, efectivamente, que se hizo cuando yo era alcalde de Zaragoza", o el de plantarse en "su tierra a hablar de la universidad de Teruel, ella, que ha sido consejera de Universidad, y no sabe que es la Universidad de Zaragoza, que tiene distintos campos, y uno de ellos es de Teruel. Pero la universidad de Teruel no existe".

Para Azcón, "es imposible que gobiernes una tierra que desconoces": "Si vienes a Aragón y hablas de 'millones y millones', no sabes cuál es la realidad de Aragón". Para el candidato popular, "la despoblación es un debate crucial" y el PSOE "defiende la financiación de los servicios públicos sin tener en cuenta la despoblación": "Lo que defiende el PSOE es la ordinalidad: que los que más tienen, más se quedan. Pilar Alegría no viene a defender Aragón, sino a los independentistas catalanes, a los socios de Sánchez. Y los aragoneses no vamos a permitir que nos humillen ni arrodillarnos".

"Gobernar es serio"

Preguntado por lo que muestran las últimas encuestas, Azcón ha respondido que "demoscopia hay para todos los gustos, pero aún no hemos votado". El candidato no quiere "dar nada por hecho": "El domingo hay que ir a votar y los aragoneses deben saber el momento que nos jugamos". En su opinión, "Aragón está en un buen momento" y, en los próximos años, "va a haber una explosión de inversiones y puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma": "No podemos bloquear Aragón, por eso pido un gobierno fuerte".

El presidente aragonés entiende "que la gente esté cabreada, pero el cabreo puede servirte para gritar o para ponerte a trabajar", y aspira a tener "un gobierno del PP y que sea estable". "¿Tengo capacidad de pactar con distintos partidos políticos? Sí: con el Partido Aragonés, con Teruel Existe y con Vox. Con quien no pienso llegar a acuerdos es con el PSOE de Pilar Alegría", ha añadido.

Azcón defiende que "gobernar es serio" y que, para ello, "hay que tener experiencia, remangarse, tomar decisiones difíciles, por eso hay que apostar por un gobierno fuerte". Preguntado por su relación con Vox, ha respondido que esta "está condicionada por el PSOE": "El único paño de lágrimas del PSOE es decir que Vox sube. Lo que sueña el PSOE es que Vox suba para seguir haciendo la política del miedo. Vox tiene que tomar una decisión: si quiere gritar o ponerse a trabajar. El cabreo tiene que ser útil, debe servir para algo".

El presidente ha insistido en que "vamos a crear decenas de miles de puestos de trabajo" y se ha referido al escándalo de Forestalia, "proyectos que se han tramitado en el Ministerio de Transición Ecológica y que se hicieron con informes de la anterior administración socialista, pero lo que ocurría en aquella época, hoy no ocurre en Aragón".