La Guardia Civil toma nota de los mil recortes de velocidad del tren: "Un plan así es imposible sin alertas previas"

Justo tras el accidente mortal de Adamuz, España se ha llenado de recortes de la velocidad del tren, tanto en alta velocidad como en tren normal o cercanías. Y el detalle no le ha pasado desapercibido a la Guardia Civil que investiga el accidente de Córdoba que ha provocado 46 víctimas mortales. Lo cierto es que en cerca de una semana, los trenes españoles han acumulado 86 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en la red de alta velocidad y nada menos que otras 946 en el resto de ferrocarriles.

Esta semana, de hecho, las cifras de LTV ya han crecido, porque siguen las limitaciones. Y fuentes cercanas a la investigación señalan a Libertad Digital que "un plan así es imposible sin alertas previas. Las advertencias sobre el estado de la vía han debido llegar de forma continua y, en base a ese listado, se ha podido lanzar un plan urgente de recortes de velocidad por toda la geografía española. Si no, es imposible".

Los límites temporales a la velocidad (LTV) se han convertido en la noticia permanente de todos los días en el tren español. Y el sistema de alertas que hasta hace poco más de una semana no funcionaba o al que no se le hacía caso, ahora, por lo visto funciona a la perfección y se tienen en cuenta todas las advertencias recopiladas. Más que posiblemente, recopiladas ahora, y antes del accidente de Adamuz.

El sistema funciona de la siguiente manera. Son los empleados ferroviarios –habitualmente los maquinistas– los que interponen los avisos de incidencia en las vías. Se activan por todo aquello que el ministro Óscar Puente ha asegurado que es habitual en un viaje en tren y que, sin embargo, no lo es: baches, vibraciones excesivas, roturas, fallos en las agujas…. A partir de ahí, se activa un protocolo que limita la velocidad en el tramo identificado como potencialmente deteriorado. Y se mantiene la alerta hasta que un equipo técnico de Adif realiza una inspección del tramo o repara el problema de la vía.

Hasta el accidente de Adamuz, la aceptación de las denuncias como incidentes relevantes era una cuestión extraña. Desde la muerte de 46 personas en Adamuz, sin embargo, todo ha cambiado. Y ahora, la lista de recortes de velocidad (LTV) en los trenes acumula, hasta el viernes de la semana pasada, un total de 86 LTV en alta velocidad y de 946 en el resto de ferrocarriles. Y esa lista se ha convertido en un suma y sigue.

Las posibilidades

La Guardia Civil no ha pasado por alto este detalle. Y es que, hasta el momento, se han desoído alertas generalizadas y muy significativas como las lanzadas por el sindicato de maquinistas o el sindicato ferroviario. Este último, de hecho, llegó a reclamar una auditoría global de las vías ante el estado del tejido ferroviario y la falta de inversión en mantenimiento. Pero la Guardia Civil sospecha de una doble posibilidad.

La primera opción pasaría por el hecho, que puede tener relevancia penal, de que alertas por riesgo en la seguridad, que ahora se valoran por motivos políticos, no se aceptaban hasta el accidente de Adamuz. Y eso no disculpa a Adif o al Gobierno, porque esas alertas se tienen que atender por motivos técnicos, no políticos.

La segunda opción es aún peor para el Gobierno. Y es que podría haber un histórico acumulado de alertas que se han desoído hasta el accidente de Adamuz y que han sido atendidas de urgencia para evitar un nuevo accidente y la consiguiente reacción política. Y eso significaría que el Gobierno era consciente del riesgo de los viajeros y tripulación en los viajes, pese a lo que habría preferido no detener o retrasar los trenes afectados.