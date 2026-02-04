Menú
Las apuestas por la caída de Sánchez en 2026 se disparan al 40% tras la detención de Maduro

La plataforma estadounidense Kalshi aumenta las probabilidades de la salida de Sánchez este año, tras la captura de Nicolás Maduro.

Libertad Digital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez clausura la jornada "Formación Profesional y Empresa. | EFE

La plataforma estadounidense de apuestas Kalshi ha aumentado al 40% las probabilidades de que Pedro Sánchez deje el Gobierno este año. Este cambio se produce después de la detención de Nicolás Maduro, un hecho que ha generado gran impacto internacional.

La caída del régimen chavista ha creado un clima de incertidumbre en España. La reacción del Gobierno ante la operación estadounidense se alejó del respaldo, lo que ha sido interpretado por la oposición y parte de la ciudadanía como una muestra de ambigüedad política.

lideres-mundiales-fuera-2027-04022026.jpeg

Esta situación ha llevado a que algunos sectores recuerden los antiguos vínculos políticos y diplomáticos entre el PSOE y altos cargos venezolanos, lo que ha reforzado la idea de que ciertos dirigentes socialistas mantenían una relación cercana con el entorno de Nicolás Maduro.

La verdadera historia del giro radical de Sánchez con Venezuela

¿Qué es Kalshi y cómo funcionan sus mercados?

Kalshi es una plataforma online que permite a miles de usuarios apostar sobre la probabilidad de que ocurran distintos eventos futuros, desde resultados políticos hasta fenómenos económicos o deportivos. En lugar de ser una casa de apuestas tradicional, Kalshi funciona como un mercado donde los participantes compran y venden contratos relacionados con eventos específicos.

El precio de esos contratos refleja la probabilidad estimada por el mercado de que ocurra ese evento. Por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, si el contrato que paga si él deja el cargo antes de fin de año está al 40%, eso indica que el mercado asigna una probabilidad del 40% a esa posibilidad.

