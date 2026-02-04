Sánchez señala ahora a la FP privada: promete "poner límites" como hizo con las universidades

Después de meses manteniendo en vilo a las universidades privadas desde aquel día de marzo en que el propio Pedro Sánchez anunció un nuevo decreto para endurecer los criterios de apertura de estos centros, a los que despectivamente calificó como "chiringuitos educativos", pese a tener a una de sus hijas matriculada en una de las instituciones privadas más prestigiosas del país, ESIC University, el presidente del Gobierno ha decidido ahora extender su ofensiva regulatoria al ámbito de la Formación Profesional privada.

Sánchez ha vuelto a recurrir a un discurso contra la educación privada al anunciar nuevas restricciones durante la clausura del acto Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro. "Vamos a blindar la calidad de la Formación Profesional. Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes", ha proclamado el jefe del Ejecutivo, reforzando una estrategia intervencionista.

"Lo que tenemos que hacer es seguir blindando la calidad de la formación profesional, igual que hicimos con las universidades. Nosotros no rechazamos que haya universidades privadas, lo que rechazamos es que algunas bajo el manto de las universidades privadas se hayan convertido en chiringuitos donde solo se dan diplomas sin ningún tipo de calidad formativa", ha insistido el presidente del Gobierno.

Fiel a una forma de gobernar cada vez más habitual ante la falta de mayorías parlamentarias, el Ejecutivo planea imponer esta medida mediante un nuevo Real Decreto. Un procedimiento que esquiva el debate legislativo y que, según ha anunciado el propio Sánchez, se articulará a través de una consulta pública que "lanzaremos en los próximos dos meses, para asegurar que quien imparta formación lo haga con estándares, con exigencia y con control".

El presidente también ha avanzado, sin aportar detalles concretos ni calendario definido, que el Gobierno ampliará la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional, con especial atención a los llamados sectores estratégicos. "Diez nuevos centros de excelencia a lo largo de 2026", ha anunciado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en su marco ideológico al advertir de los riesgos de que la formación se "mercantilice sin calidad" y de que haya "crecimiento sin equidad", dejando en el aire cuáles serán los criterios reales que empleará el Gobierno para diferenciar entre calidad, control y mera intervención política.