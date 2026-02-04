Una turba de argelinos intenta agredir a un cámara de Vox a las puertas del consulado de Barcelona

Nuevo incidente en los consulados extranjeros de España. Este miércoles, a las puertas del consulado de Argelia en Barcelona, varios inmigrantes han intentado agredir a un cámara de Vox que estaba en los alrededores grabando a los argelinos que estaban esperando para gestionar documentos y papeles.

El caos y la tensión en los aledaños de los consulados no dejan de desencadenarse después del pacto del Gobierno de Pedro Sánchez por el cual se va a regularizar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. Sin ir más lejos, este martes hubo cargas policiales en el consulado de Argelia de Alicante después de una avalancha de inmigrantes. O en el Consulado de Pakistán en Barcelona, donde las colas para obtener los papeles eran interminables, dejando una escena inédita.

Una turba de argelinos intentan agredir a un cámara de VOX frente al consulado de su país en Barcelona pic.twitter.com/nui49DhnUV — Libertad Digital (@libertaddigital) February 4, 2026

Este pacto entre Pedro Sánchez y Podemos busca alentar el efecto llamada para que más inmigrantes vengan a España y poder regularizarlos. Tal es así, que como ya informó Libertad Digital, el Gobierno permitirá tramitar por internet la regularización masiva de inmigrantes. La medida supone un cambio importante respecto a los anteriores procesos de regularización ya que facilita y acelera el proceso de regularización.

Y desde Podemos han dado un paso aún mayor. El pasado sábado durante un mitin, Irene Montero defendió abiertamente su plan de reemplazo: "Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con inmigrantes". Montero confesó también que "tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar". Unas afirmaciones que no sorprenden a muchos, puesto que las encuestas cada día hunden más a la izquierda y en especial a la formación de extrema izquierda y necesitan votos sea como sea.