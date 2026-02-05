Azcón sentencia a Alegría al desvelar que le mintió sobre Salazar

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado este miércoles a la dirigente socialista Pilar Alegría de mentir sobre el contenido de la comida que mantuvo con Francisco Salazar y le ha exigido que dé explicaciones públicas. Azcón ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con mujeres con responsabilidad en el Partido Popular, celebrado en la sede del Partido Popular de Aragón.

Según ha explicado, Francisco Salazar ha asegurado en la comisión del Senado que, en ese encuentro, Alegría le preguntó por su familia y no le reprochó ninguna conducta relacionada con el escándalo de acoso sexual. El dirigente popular sostiene que esa versión contradice lo que la propia Alegría le trasladó en una reunión previa.

La versión de la comida

Azcón ha afirmado que, en su última reunión con Pilar Alegría, le preguntó directamente por la comida con Francisco Salazar. Ella le aseguró entonces que sí había reprochado su actitud. "La señora Alegría me dijo que sí, que había reprochado esa actitud", ha señalado.

Sin embargo, ha subrayado que la declaración de Salazar en el Senado desmonta esa versión. "Hoy el señor Salazar, en la comisión del Senado, bajo juramento de decir la verdad, ha dicho que la señora Alegría mintió, que no le preguntó por nada del escándalo de acoso sexual en el que estaba envuelto el señor Salazar, y que única y exclusivamente le preguntó por su familia", ha añadido.

Pilar Alegría también mintió sobre su comida con Paco Salazar, denunciado por acoso sexual. Dijo que le había reprochado su actitud. Y hoy él la ha desenmascarado. Esto también se vota el 8F.#AragónImparable #8F pic.twitter.com/EjdM5hncMe — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 5, 2026

Críticas al feminismo socialista

Durante su intervención ante las mujeres del partido, Azcón ha ampliado sus críticas al Partido Socialista y a lo que ha denominado "feminismo de pancarta". Ha afirmado que ese feminismo "no defiende la igualdad" y ha vinculado la actuación del PSOE con los distintos escándalos relacionados con el acoso sexual.

"El próximo domingo, las mujeres aragonesas van a tener la oportunidad de hablar alto y claro", ha señalado, en referencia a la cita electoral del 8F. Azcón ha asegurado que los comicios permitirán expresar "qué pensamos del Partido Socialista y de lo que está significando para la mujer".

Ha añadido que las mujeres de Aragón "tienen la posibilidad también de hablar sobre Salazar" y sobre "los escándalos de acoso sexual que rodean al Partido Socialista", así como sobre otros asuntos que, según ha dicho, afectan al uso de fondos públicos.

Llamamiento al voto

Azcón ha realizado un llamamiento expreso a la participación electoral. "El próximo domingo vamos a tener la oportunidad de decirle a toda España lo que hoy pensamos del Partido Socialista y lo que hoy pensamos del sanchismo", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que es importante acudir a votar y ha dirigido su mensaje tanto a hombres como a mujeres. "Si hay un voto que incordia a Sánchez, si hay un voto que fastidia a Sánchez, si hay un voto que fastidia y que le jode a Pedro Sánchez, es el voto al Partido Popular", ha declarado.

La "política de hechos" del PP

Más allá de las críticas al PSOE, Azcón ha defendido lo que ha denominado la "política de hechos" del Partido Popular en materia de igualdad y conciliación. Ha destacado especialmente las medidas orientadas al medio rural.

Entre sus compromisos, ha subrayado la apuesta por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, comenzando por el ciclo de 2 a 3 años. Según ha explicado, esta medida beneficiaría a más de 8.000 niños y a sus familias.

También ha anunciado la ampliación de la deducción por nacimiento o adopción hasta los 600 euros, así como la creación de una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica para familias monoparentales y numerosas: 300 euros en la categoría general y 600 euros en la especial.