El PSOE acusa al PP de "tapar y callar el acoso sexual" en plena declaración de Paco Salazar

El presidente de la comisión de investigación, Eloy Suárez, ha llamado al orden a la senadora del PSOE, María del Lirio Martín, tras iniciar su intervención con referencias a la denuncia de una edil contra el alcalde de Móstoles por acoso sexual, un asunto que, según le ha recordado, "no es objeto de la comisión".

"Hasta aquí", ha zanjado Suárez, lo que ha provocado una respuesta inmediata de la senadora socialista, que le ha acusado de que "callar y tapar eso es lo que hace el Partido Popular ante el acoso". Tras estas palabras, Suárez le ha llamado al orden por primera vez.

Lejos de rectificar, Martín ha continuado denunciando las informaciones relativas a presuntos casos de acoso que afectan al PP, pero no solo porque ha echado en cara a Salazar sus comportamientos. "Hoy intervengo con el dolor y con la indignación que puedo sentir como socialista y como mujer militante y feminista, dando la cara por esas mujeres. Señor Salazar, usted erró en su comportamiento, no tuvo un comportamiento adecuado hacia mis compañeras de partido, y eso si se lo tengo que reprochar como socialista. Y lo lamento mucho y espero que usted también lo lamente", ha afirmado la senadora, quien ha añadido sentir "vergüenza".

Posteriormente, Martín ha reconocido errores en la gestión interna del partido: "Reconocemos que fallamos en la comunicación y que no fuimos rápidos a la hora de ofrecer respuestas, pero vamos a proteger a las mujeres, fortaleciendo nuestro protocolo". Estas declaraciones llegan después de que el PSOE mantuviera encubiertas durante cinco meses las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Pedro Sánchez, amparándose en un fallo informático, y solo reaccionara tras la presión de los medios de comunicación.

Ante estas palabras, Salazar se ha limitado a repetir que "a todas mis compañeras las he respetado como profesionales y como mujeres".