Europa debatirá sobre la regularización masiva de Sánchez ante la "preocupación" de varios países

El PPE y Vox han logrado que el Parlamento Europeo debata el próximo martes 10 de febrero sobre la regularización de casi 800.000 inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una medida acordada por decreto, sin pasar por el Congreso, ya que habría sido tumbada por la mayoría de los grupos.

El debate llevará por título: "Declaración de la Comisión sobre la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el Espacio Schengen y en la política migratoria de la UE", lo que da cuenta de hasta qué punto interesa este asunto en Estrasburgo, como ocurrió también con la amnistía a los separatistas. Esta vez, además, afecta de lleno al resto de países miembros.

"Nuestros socios europeos entienden que la regularización impacta directamente en el Espacio Schengen y la libertad de movimiento", destacan desde el PP, donde informan de que en el último encuentro con sus colegas europeos en Zagreb, Croacia, varios mandatarios les trasladaron su "preocupación" por esta decisión.

El grupo ECR de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha alertado a la Comisión Europea contra esta regularización por su posible "efecto llamada", además del impacto que tienen en el resto de países ya que, una vez obtengan los papeles, pueden moverse libremente por toda la UE.

El objetivo de Sánchez

Desde Vox, Santiago Abascal prometía este miércoles promover una auditoría por posibles nacionalizaciones fraudulentas que en algunos casos llevan a "la destrucción de nuestra identidad y sabemos ya lo que hay detrás un intento de reemplazo o un intento de sustituirnos". Alberto Núñez Feijóo alentó también la idea de que detrás podría estar un intento de alterar el censo electoral.

El PP alerta de que "todavía no se ha materializado la regularización del Gobierno y ya estamos comprobando las consecuencias del efecto llamada con largas colas de migrantes llegados incluso de otros países vecinos que están colapsando los servicios de extranjería". "Esto inevitablemente incentiva el trabajo de las mafias que trafican con personas y genera dudas y posibles fraudes", añaden.

España es el único país que está adoptando medidas favorables a la inmigración. Incluso los socialistas daneses han endurecido sus políticas, como han hecho la mayoría de países europeos, dada la creciente preocupación entre los ciudadanos por este asunto después de las políticas de Angela Merkel que promovieron la llegada de inmigrantes.