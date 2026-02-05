Sánchez llama a utilizar la "fuerza del Estado" en su ofensiva contra los "tecno-oligarcas"

El Gobierno que más explota las redes sociales, con una presencia predominante en X y TikTok y que ha convertido la plataforma de Pável Dúrov, Telegram, en un canal habitual de comunicación con la prensa, ha asegurado que mantendrá su actividad en estas plataformas pese a los ataques recibidos. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha arremetido contra Telegram durante la clausura del Congreso Nacional de Industria, después de exhibirse en X recurriendo a El Quijote. "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", escribió.

Sánchez ha aprovechado su intervención este jueves en Bilbao para profundizar en su ofensiva contra los "tecno-oligarcas". "Hay quien dice que regular es controlar, pero nunca se hacen las preguntas clave. ¿Para qué queremos la innovación?, ha dicho el presidente tras anunciar su plan para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de dieciséis años y plantear que los directivos de las plataformas digitales asuman responsabilidad por las infracciones cometidas por los usuarios.

"¿Queremos una tecnología que amplifique el engaño en una sociedad en la que un tecnoligarca pueda meterse en los móviles de millones de ciudadanos para decirles mentiras?", se ha preguntado retóricamente Sánchez, en alusión al mensaje masivo enviado por Dúrov en el que alertaba de que las nuevas regulaciones impulsadas por el Gobierno español son "peligrosas y que amenazan vuestras libertades en internet".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha subrayado la necesidad imperiosa de recurrir a "la fuerza del Estado" para "proteger la democracia frente a los ataques", erigiéndose en referente del progresismo europeo frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señalando a los líderes de las grandes plataformas digitales como su principal adversario.

"No nos van a quebrar. La voz de la razón y de la democracia no va a ser doblegada por los tecnoligarcas del algoritmo", ha insistido Sánchez, decidido a elevar el tono de una batalla política que sigue copando titulares, después de que Moncloa difundiera este miércoles un documento de tres páginas en el que acusaba al fundador de Telegram de difundir bulos y manipular información de forma masiva, además de situar a la plataforma como un canal preferente para la difusión de material de abuso sexual infantil y tráfico de drogas.