Menú
Política

Tiktoker Sánchez no quiere que le sigas

Rosana Laviada, subdirectora del programa Es la Mañana de Federico, comenta la propuesta de Sánchez para prohibir las redes sociales a los menores.

Rosana Laviada, subdirectora del programa Es la Mañana de Federico, comenta la propuesta de Sánchez para prohibir las redes sociales a los menores.

Durante la campaña a las generales de 2023, Pedro Sánchez dio un vuelco a su estrategia electoral concediendo una entrevista al podcast juvenil La Pija y la Quinqui. El presidente del gobierno sorprendió a todos acercándose a un formato informal dirigido a un público muy joven. El programa de Carlos Peguer y Mariang cuenta con más de 373,000 seguidores, sólo en Instagram. Allí, Sánchez habló de sus gustos musicales y sus costumbres y hábitos domésticos; nada aparentemente trascendental pero efectivo para acercarse a un elector virgen.

Sánchez se ha metido de lleno en las redes sociales, especialmente en la china Tik Tok, donde su ministro de Justicia, Félix Bolaños, también parece disfrutar. Por eso, sorprende que ahora el presidente quiera prohibir su acceso a menores de 16 años, sobre todo cuando la propuesta lleva dos años causando fricciones entre el propio Bolaños y la ministra de Infancia, Sira Rego.

El debate es muy complejo, mucho más profundo de lo que nos quieren hacer ver políticos y CEOs. Llama la atención que en España la edad legal para cambiar de sexo, abortar y conducir un ciclomotor sea de 14 y 15 años, y no puedas acceder a redes sociales. Un contrasentido de primer orden.

Relacionado

Da la sensación de que el presidente trata de ganar minutos, horas, días, semanas al reloj llenando de tinta y titulares espacios reservados a otras noticias. Y esto, en sí mismo, también es noticia.

Temas

Lo más leído

  1. Vídeo: Aldama tenía razón: se confirma la exclusiva de Libertad Digital del sobre de Delcy Rodríguez
  2. La Inteligencia alemana alerta de que Rusia se está armando mucho más de lo que admite
  3. Caos en la DGT: llegan las primeras multas por la baliza V16
  4. Pérez-Reverte destapa a David Uclés recordando lo que decía de los "perdedores" de la Guerra Civil
  5. Bolaños amenaza a la presidenta del CGPJ por no alabar al Gobierno ante el Rey: "Será en el próximo discurso"