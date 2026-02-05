Un informe de Adif alertó de la necesidad de proteger las agujas de Adamuz frente al clima

La última justificación del ministro Óscar Puente para no asumir las responsabilidades por la falta de inversión en el mantenimiento de las vías españolas ha consistido en culpar al PP –el PSOE lleva en el Gobierno casi ocho años–y al cambio climático. Pues bien, más allá de lo surrealista de los argumentos, resulta que Puente tiene encima de la mesa un informe elaborado por Adif que le alertó antes del inicio de la última obra de la línea de Adamuz sobre la necesidad de proteger las vías y, en concreto, las agujas, frente al clima.

Libertad Digital ha tenido acceso y publicado ya el estudio previo de seguridad de las obras de mejora de la línea Madrid–Sevilla, la línea en la que se encuentra el tramo de vía de Adamuz donde se ha producido el accidente que ha costado la vida de 46 personas. Se trata de un documento clave porque, ahora, la Guardia Civil en base a ese informe podrá confirmar si las alertas lanzadas por ese informe fueron atendidas y si el hecho de solucionar o no las amenazas detectadas ha podido ser la causa del accidente.

Y lo cierto es que el documento hizo una clara enumeración de amenazas detectadas. Nada menos que 34 en total. Y lanzó una alerta que tendría que haber llevado a controlar las obras y el rastrillado final: "Se considera importante destacar el hecho de que los riesgos en fase de obra (tal y como se ha indicado con anterioridad) no han sido analizados en el presente documento, sino únicamente en fase de Proyecto". Pero el documento fue más allá en cuestiones como la protección de la vía frente a la climatología, la última disculpa de Puente.

El documento aclaró que "el objeto del presente análisis es determinar las implicaciones que las obras proyectadas incluidas en el Proyecto de Renovación de Desvíos (Fase 2) en la LAV Madrid-Sevilla tienen en la seguridad del sistema ferroviario aplicando el método común de seguridad para evaluar y valorar los riesgos, proponiendo medidas de mitigación de estos y, finalmente, concluir si el diseño de los subsistemas que contiene el proyecto es aceptablemente seguro". Todo ello, "teniendo en cuenta los diseños y cálculos efectuados para cada elemento proyectado que afectan a la seguridad, en los diferentes documentos que componen el proyecto".

En ese estudio el nombre de Adamuz aparece de forma reiterada por sus obvias necesidades de reformas en las vías. Sirva como mero ejemplo el listado de actuaciones sobre un total de 47 aparatos de vía en las siguientes localizaciones:

PAET de La Sagra, pk 53+728.

PB de Brazatortas, pk 225+426.

PAET de Venta la Inés, pk 244+270.

PB de Adamuz, pk 317+796.

Bif. de Alcolea, pk 334+675.

PB de Almodóvar, pk 362+959.

PAET de Hornachuelos, pk 387+308.

PAET de Majarabique, pk 460+518.

La renovación de los desvíos incluye la sustitución de vía en las zonas de transición.

También habló del polémico balasto: "Retirada de balasto en vía levantada. Retirada del balasto mediante camión". Y, atención, a la protección de la vía frente al clima: "Para garantizar el buen funcionamiento de los cambios de vía de las agujas durante los meses de invierno, actualmente hay instalado un sistema de calefacción en los cambios que puedan presentar problemas con el fin de que el hielo o la nieve no dificulten su operatividad. Este sistema de calefacción se realiza mediante elementos calefactores longitudinales adosados al propio carril de rodadura a lo largo de los espadines y el corazón de los cambios, así como en las traviesas huecas, a excepción de aquellos cambios con corazón fijo, que no necesitan calefacción debido a que no tienen movimiento". Y ahí vuelve a surgir el nombre de Adamuz.

Justo después viene la enumeración de las amenazas: "Subsistema de Infraestructura. Se han identificado diecinueve amenazas y doce interfaces. Veintisiete de ellas están cerradas para la presente fase de diseño del proyecto y cuatro amenazas referentes al suministro de los materiales que debe suministrar el Administrador de Infraestructura Ferroviario se encuentran en estado controlado. Subsistema de Energía. Se han identificado diez amenazas y dos interfaces, todas cerradas para la presente fase de diseño del proyecto. Subsistema de Control, Mando y Señalización. Se identifican cinco amenazas, todas ellas cerradas para la fase de diseño durante la redacción de este proyecto".