Zapatero, acorralado: se cierra el círculo que le vincula con el rescate de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero ha permanecido alejado del foco mediático para evitar dar explicaciones sobre las últimas informaciones relativas a los pagos que percibió, al menos 450.000 euros, del asesor de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, en concepto de "consultorías globales" durante un periodo de seis años a través de la sociedad Análisis Relevantes.

Zapatero ha sido preguntado en su primera aparición pública tras la detención de Maduro. Al ser preguntado sobre la asesoría, ha dicho que "la hice en mi actividad privada esa prestación de servicios creo que es un derecho – solo faltaría, ¿no? -, que ejerzo, y que están conforme a la legalidad y nada tiene que ver con Plus Ultra", estas declaraciones las hizo ante los medios en el Ateneo de Madrid donde ha asistido a la presentación del libro ‘Las huellas de la Transición 50 años de cambio y conflicto en democracia’.