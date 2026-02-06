El Gobierno conocía el mal estado del balasto reutilizado en el tramo de Adamuz: encargó trece arreglos en 2025

"Un total de 13 bateos para arreglar el balasto de las vías de la zona de Adamuz solo puede tener una explicación. Y es que conocían el estado de deterioro y los problemas que generaba ese balasto", señala una fuente del sector ferroviario conocedora de la situación de las vías en la zona de Córdoba. Y es que esa es la cifra de bateos –la reparación que se lleva a cabo para recompactar el balasto de las vías– que realizó Adif en 2025 en la zona del accidente mortal de Adamuz.

"La soldadura colapsó. Eso parece estar claro. Pero el problema de origen puede estar en la plataforma y en el balasto", señala la misma fuente. Y ese balasto fue el que se reutilizó por "el precio del mercado", tal y como recogió el permiso de Adif de forma expresa para evitar tener que comprar balasto nuevo.

La información oficial de Adif confirma que se llevaron a cabo trece bateas en la zona del accidente. El cuadro que reproduce Libertad Digital recoge las fechas exactas de esas actuaciones.

"Las bateas sirven para volver a colocar las piedras del balasto, para que amortigüen bien las vías y no se fatiguen, como parece que ha ocurrido", añade la misma fuente. Y es que "si la estructura y el balasto están mal, claro que se pueden producir roturas por fatiga o por sobrecarga".

La lista elaborada por Moncloa

Lo cierto es que el Gobierno tiene pleno conocimiento de todo lo explicado. Y lo tiene hasta el punto de que en el listado inicial de actuaciones de mantenimiento que elaboró Moncloa tras el accidente de Adamuz se enumeraban una serie de controles y actuaciones de mantenimiento y ya aparecían los trece bateos.

En ese listado se podía leer: "Auscultación geométrica, consistente en comprobar el estado de los parámetros de vía, a través de índices de calidad de vía y obtención de defectos puntuales. Esta prueba se realizó dos veces, el 9 de septiembre y el 13 de octubre. Auscultación dinámica, consistente en el registro de la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía, midiéndose las distintas aceleraciones percibidas, para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha. Se realizaron cinco de estas pruebas el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre".

También la "auscultación de la vía por ultrasonidos, realizada el 10 de noviembre" o la "inspección y vigilancia a pie de vía. Consiste en trabajos de inspección y vigilancia que se realizan a pie, y prospecciones realizadas a mano y/o con carros manuales. En estas inspecciones, se revisan carriles, traviesas, balasto, sujeciones, geometría, cerramientos, entorno, drenajes, desmontes, terraplenes, viaductos, túneles, pasos superiores y muros, entre otros. Se realizó una prueba el día 5 de octubre".

Esa lista incluía la "inspección de desvíos: una prueba el 7 de enero" y el "bateo de vía: 13 a lo largo de 2025, el último de ellos el 6 de noviembre."