El PP contará en su cierre de campaña en Aragón con Los Meconios y Vito Quiles

La campaña electoral en Aragón termina este viernes tras dos semanas de actos, mensajes y llamadas al voto ciudadano. El objetivo inmediato es claro: movilizar al electorado ante el temor a una abstención superior a la habitual.

La última jornada contará con la presencia simultánea en Zaragoza de los tres grandes líderes nacionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, coincidirán en la capital aragonesa para arropar a sus respectivos candidatos: Pilar Alegría, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco.

El Partido Popular ha apostado por un cierre de campaña con formato híbrido: espectáculo y política. A partir de las 19:00 horas, la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza acogerá el acto final de los populares, que arrancará con una actuación musical del dúo satírico Los Meconios.

Media hora después, tomarán la palabra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el candidato a la reelección como presidente de Aragón, Jorge Azcón; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el mitin que pondrá el broche político a la campaña.

El evento se completará con una actividad denominada por el partido como ‘de K-ñas’, organizada por las Nuevas Generaciones del PP. En ella participará Vito Quiles, que figura como cabeza de cartel.

Los Meconios

El protagonismo musical del cierre recae en Los Meconios, el dúo formado por Sergio C. Martínez y Mario Camps, que recientemente ha pasado por los micrófonos de esRadio, en el programa Es la Mañana de Federico, donde repasaron sus orígenes y trayectoria.

Lo que comenzó como un proyecto de "heavy metal épico" en una banda llamada Elan terminó derivando en uno de los fenómenos más reconocibles de la sátira política en redes sociales.

Durante la entrevista, recordaron que el humor siempre formó parte de su ADN creativo. Tras publicar un disco de heavy que "no llegó a ninguna parte", decidieron dar el salto a YouTube en 2017.

Su primer viral no fue político, sino gastronómico: una parodia sobre la paella. "Empezamos con polémica, pero no con política", explicaron, aludiendo a la rivalidad entre Valencia y Alicante por el origen del plato, que les permitió sumar cerca de 4.000 seguidores en apenas una semana.

Del humor blanco a la crítica social

El giro definitivo llegó cuando abandonaron el llamado "humor blanquito" para adentrarse en la sátira social y política. Su vídeo "Patriarcado", una parodia del Mamma Mia de ABBA con referencias a las políticas feministas de Irene Montero, marcó un antes y un después en su exposición pública.

"Somos tan cabezones que dijimos: '¿Qué pasa, que no se puede hablar de esto? Pues espérate que viene más'", relataron sobre aquel punto de inflexión. Esa línea les llevó a publicar "Las Charos", una canción que fue censurada en TikTok y que sufrió presiones en YouTube