El líder del PP en Castilla La Mancha, Paco Núñez, defiende la enmienda registrada por el grupo popular en el Congreso al Estatuto autonómico, para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento de esta comunidad, y niega que el secretario general, Miguel Tellado, haya intervenido para retocar el texto aprobado en las Cortes regionales, que salió adelante con el apoyo de PP y PSOE y el rechazo de Vox, que abría la puerta a subir el número de representantes.

La enmienda plantea que la horquilla de escaños se quede entre 25 y 35, como en la actualidad, en lugar de lo que recogía el estatuto aprobado en julio de 2024 para elevarlo hasta 55 diputados, el máximo posible de parlamentarios. Un incremento que se negociaría tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027, y se plasmaría en una ley electoral que se debería aprobar en el parlamento autonómico con mayoría reforzada. De salir adelante, entraría en vigor en 2031.

En una entrevista en Efe, Núñez recuerda que, tras la aprobación inicial del estatuto en las Cortes en julio de 2024, el PP presentó una enmienda que defendía mantener la horquilla actual, lo que provocó que los socialistas paralizaran la tramitación del estatuto, aunque finalmente la negociación se desbloqueó en mayo de 2025 al acordar ambos grupos un máximo de 55 diputados en 2031.

"Nunca creímos que tuviéramos que tener más diputados en Castilla-La Mancha, pero después de reunirnos con el conjunto de las entidades de la sociedad civil de Castilla la Mancha para hablar del Estatuto, todavía menos. Nuestra postura no ha variado", asegura el presidente del PP regional.

El choque con Vox

Otro motivo para volver a presentar en el Congreso la enmienda que el PP registró en las Cortes regionales a finales de 2024 es que "Vox ha contado una mentira de manera permanente", que consistía en que PP y PSOE habían pactado un aumento de diputados en las Cortes regionales, "una mentira que ha tenido recorrido".

Por ello, y para no permitir "que esa mentira de Vox estuviera convirtiéndose en verdad, por mucho que la repitieran", ha abogado por "recuperar la enmienda que ya presentó el PP en su día y certificar que no se va a mover la horquilla", pues insiste: "Nosotros nunca quisimos subir los diputados, lo he dicho por activa y por pasiva".

Considera que si el PSOE decidiera no continuar con la tramitación "nadie lo entendería en Castilla-La Mancha" ya que a su juicio se debería al "mero hecho de que no sube la horquilla" de diputados. "¿Cómo va a explicar Emiliano García-Page y el PSOE que va a privar a los castellanomanchegos de todo aquello que el estatuto trae porque el PP se niega a subir los diputados?", se pregunta.

El papel de Tellado

Por otro lado, Núñez ha negado "rotundamente" que el secretario general del PP, Miguel Tellado, o ninguna persona de la dirección nacional haya intervenido en la presentación de esta enmienda y acusa al PSOE de "difundir una mentira para tratar de desviar la atención".

De hecho, sostiene que el estatuto "lo ha negociado el Partido Popular de Castilla-La Mancha", con la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, a la cabeza del equipo negociador, mientras que en la fase de tramitación en el Congreso han sido los diputados Carmen Navarro, Agustín Conde y Enrique Belda quienes se han encargado del texto en esa cámara.

Núñez ha explicado que, en total, el grupo popular en el Congreso ha presentado once enmiendas a la reforma del estatuto, otras de las cuales recogen la obligatoriedad de que el presidente de la Junta se someta a sesiones de control en el parlamento, reforzar la política de vivienda y que los altos cargos del Gobierno regional "tengan que ejercer sus funciones con dignidad".