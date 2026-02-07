Azcón se encomienda a la Virgen del Pilar en la jornada de reflexión

El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado la Basílica del Pilar este sábado, víspera de las elecciones autonómicas en la citada comunidad: "Vengo a ver a la Virgen del Pilar, a pedirle ayuda".

Azcón, candidato a revalidar la presidencia y que encabeza todas las encuestas, ha declarado a los medios que ha pasado un día "tranquilo", que aprovechará "para estar con la familia" y que esta tarde irá a "ver al Real Zaragoza". En los alrededores de la Plaza del Pilar, se le ha visto saludando a varios vecinos y fotografiándose con ellos.

Jornada de reflexión en la mejor compañía. pic.twitter.com/X5TZuHzf8b — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 7, 2026

El exalcalde de Zaragoza ha dicho que, en esta campaña, "ha habido mucha calle, ilusión, optimismo. Hoy lo importante es que la gente mañana vaya a votar. Son las primeras elecciones que la comunidad autónoma de Aragón celebra en solitario". "Al margen del resultado", ha insistido, "lo que toca es animar a la gente a votar, que los aragoneses sepamos lo importantes que son las democracias, lo importante que son las elecciones en una democracia y que animemos a la gente a votar y a reflexionar, que es lo que hoy toca".

Hoy lo que toca es animar a la gente a reflexionar y a que mañana todo el mundo vaya a votar. pic.twitter.com/ydAnJbSBUP — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 7, 2026

Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, ha visitado la librería Cálamo de Zaragoza para comprar el último libro de Luis Landero, Coloquio de invierno, antes de desplazarse a su localidad natal, La Zaida, para pasar el día con la familia y descansar. Además, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha dedicado la mañana a pasear y descansar en Villastar, la localidad turolense de la que procede su familia. Finalmente, el cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, ha optado por el fútbol, con un partido por la mañana con amigos y por la tarde, a "volver a sufrir" con el encuentro que disputará el Real Zaragoza ante el Eibar.