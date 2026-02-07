La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación sobre la dana no ha pasado desapercibida. Su enfrentamiento con Gabriel Rufián, las alusiones a Bildu y el tono empleado por el líder del Partido Popular han vuelto a situar en el centro del debate político una pregunta recurrente: qué tipo de liderazgo ejerce Feijóo y hasta dónde está dispuesto a llegar como jefe de la oposición.

En este contexto, Libertad Digital ha recuperado una de las reflexiones sobre la figura del dirigente popular. La periodista y analista Cristina Losada publicó el artículo Qué le falta a Feijóo, una columna que cobra una nueva vigencia tras la sesión parlamentaria.

En su texto, Losada señala que Feijóo es un líder "siempre a prueba, como un coche en rodaje", y recuerda que no es la primera vez que el entorno político y mediático "redescubre" al presidente del PP. Ya ocurrió tras su fallida investidura en 2023 y vuelve a suceder ahora, a raíz de su intervención en la comisión.

La autora subraya que uno de los rasgos más característicos de Feijóo es su perfil de gestor y su resistencia a asumir riesgos innecesarios. "Tiende a no arriesgar, algo que no puede permitirse un líder que no ha llegado a su objetivo", escribe Losada, en referencia a su papel como aspirante a La Moncloa.

Hacer vibrar a la gente

Frente a quienes reclaman más épica, más dureza o discursos más encendidos, la columnista sostiene que el líder popular no encaja en el molde del político carismático: "No estamos ante un político que tenga entre sus talentos el de hacer vibrar a la gente", afirma, aunque matiza que esto no tiene por qué ser un defecto.

Apoyándose en una distinción clásica de Henry Kissinger, Losada encuadra a Feijóo más cerca del "estadista" que del "profeta". No es un visionario ni un agitador de masas, pero sí un dirigente que funciona mejor desde posiciones de gobierno que desde la oposición.

De ahí que la autora concluya que el camino del líder del PP no pasa por imitar estilos ajenos, sino por reforzar aquello que sí forma parte de su naturaleza política. "Feijóo no puede ser el líder carismático que pone al público en pie, pero puede ser el gobernante responsable y el político con autoridad y con auctoritas", escribe. Una autoridad moral que, según Losada, es precisamente lo que hoy falta en el Gobierno y en su presidente.