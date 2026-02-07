Estalla la guerra entre PP y Vox con Aragón y Extremadura como telón de fondo: "Hasta aquí hemos llegado"

PP y Vox han pisado el acelerador en las últimas horas de campaña enzarzándose en la guerra más virulenta que han librado hasta ahora. El principal escenario han sido las redes sociales, pero también se ha percibido en los mítines y declaraciones en medios. Las encuestas colocan al partido de Santiago Abascal en disposición de duplicar diputados, mientras que los de Jorge Azcón podrían mejorar, pero ligeramente.

Esta diferencia de datos, unido a los pronósticos de que ambos tendrán que sentarse a negociar, han disparado los nervios en ambos partidos, hasta el punto de tirarse los trastos a la cabeza. Una situación que sienta las bases para una negociación muy complicada, como la que se está llevando a cabo en Extremadura, tal y como ha publicado Libertad Digital. La repetición electoral empieza a ser un escenario posible si el tono continúa como hasta ahora.

La mecha la prendieron los líderes nacionales de ambos partidos. Alberto Núñez Feijóo disparó criticando el "voto del enfado" que no sirve si no aporta estabilidad al Gobierno. Continuó Abascal culpando al PP de los audios publicados por ABC en los que cargos de su partido en Aragón le insultan llamándole "puto bruto". La chispa derivó en auténtico incendio en X que avivaron diputados nacionales, regionales, eurodiputados y partidos.

"Hasta aquí hemos llegado", llegaban a escribir en la cuenta oficial del PP en respuesta a las acusaciones de Abascal. Vox no tardaba también en reaccionar comparando al PP con el PSOE, incluso en corrupción, al hablar de la Kitchen.

Pero si no sabéis hacer otra cosa que guerritas sucias y gestionar las políticas del PSOE. Si tenéis un presidente que llegó por las guerras sucias que lleváis a la prensa. Si seguís en eso, y en cada planta de Génova se filtran noticias contra líderes regionales o contra… https://t.co/D1cFm5EW3E — VOX 🇪🇸 (@vox_es) February 5, 2026

"La derechita cabreada", escribía el diputado Jaime de Olano, en respuesta a ese mensaje de Vox.

La derechita cabreada… Con sus afiliados de Aragón, de Madrid.. Con sus representantes en Baleares, Andalucía.. Con Macarena, Iván, Javier... Con el PP, por supuesto. Con el PP mucho ¿Desde cuando el cabreo y el insulto han mejorado la vida de la gente?

Así no. Rectifiquen https://t.co/hgpDFoUDaM — Jaime de Olano (@jaimedeolano) February 5, 2026

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, con la que Azcón ha contado en campaña esta semana, al igual que hizo los primeros días con Isabel Díaz Ayuso, también entraba en la confrontación con Vox.

«Solo me queda Vox». Firmado: Pedro Sánchez — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 5, 2026

Es sólo un ejemplo del cruce de reproches lanzados por varios cargos, alentados también por las críticas de Jorge Azcón, que en la recta final ha atacado especialmente a Vox por defender el trasvase del Ebro, baza con la que espera frenar la posible fuga de votos del mundo rural hacia el partido de Abascal.

En el cierre de campaña, Azcón recurrió incluso a rostros más vinculados con Vox, como antes ocurría con Vito Quiles, y también el grupo de música Los Meconios. La guerra entre PP y Vox se ha extendido también a Castilla y León, próxima región en celebrar comicios el 15 de marzo, lo que avanza también dificultades.

Usted sabe que todo esto se lo tendrá que tragar, ¿verdad? https://t.co/BTqB8rfYQW — Juan Carlos Girauta (@JC_Girauta) February 5, 2026

El vídeo distribuido por el PP en el que Pilar Alegría guiñaba un ojo a Alejandro Nolasco, los ataques de Vox culpando al PP de todas las informaciones que le perjudican, la llamada "pinza con el PSOE" de la que ambos se acusan, las tensiones en Extremadura, el choque en Europa...la relación entre ambos partidos se ha deteriorado mucho los últimos meses, hasta el punto de que el ministro Félix Bolaños intentaba sacar provecho de la disputa.

@ppopular y @vox_es, por favor, ¿os importaría no meterme en vuestros problemas de pareja? Gracias. https://t.co/teBsXpDbx9 — Félix Bolaños (@felixbolanosg) February 5, 2026

La campaña arrancó con PP y Vox señalando a Pilar Alegría como su principal adversaria, especialmente por haber sido ministra y portavoz de Pedro Sánchez, a la que ha perjudicado su imagen con Paco Salazar comiendo después de las denuncias de acoso sexual que hay contra él. Pero los sondeos auguran el hundimiento del PSOE, al que PP y Vox casi dan por amortizado, lo que hizo girar el eje de la campaña.

La disputa política entre los dos partidos llamados a gobernar responde a un intento por marcar distancias y arañar los llamados "restos" que pueden hacer decantar varios escaños de uno u otro lado. Lo ocurrido también en Extremadura, donde Vox ha reforzado su posición negociadora hasta el punto de y pedir un tercio del gobierno a cambio de abstenerse, también ha puesto en alerta al PP en Aragón, Castilla y León o Andalucía. El domingo las urnas decidirán el equilibrio de fuerzas.