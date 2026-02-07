Menú
Política

Sánchez, aterrorizado: Vox muy cerca del 'sorpasso' al PSOE

Carlos Cuesta repasa las encuestas para las elecciones aragonesas.

Carlos Cuesta repasa las encuestas para las elecciones aragonesas.
El Programa de Cuesta

Si se cumplen los pronósticos en Aragón, el PP celebrará el próximo domingo haber hundido en las urnas a la exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, actual candidata del PSOE, y que podría llevar a su partido a anotar el peor dato de su historia, por debajo incluso de Extremadura, donde tuvieron 18 diputados y un 25,7% de votos. Si bajan de los 17 escaños estarían ante ese escenario: el peor dato de su historia. A esto hay que sumarle que se ha descubierto que Paco Salazar denunciado por presunta agresión sexual dentro del PSOE ha participado en la campaña de Pilar Alegría.

El PSOE va a obtener un resultado capaz de deprimir a Pilar Alegría: como ya ocurriera en Extremadura, pero sin candidatos imputados de por medio, los socialistas se dan un batacazo importante, perdiendo seis puntos respecto a lo que obtuvieron en mayo de 2023. Fracaso sin paliativos, pero no queda ahí la cosa. La crecida de Vox le acerca mucho a la segunda posición y estando, tan solo, en algunas encuestas, a dos o tres escaños.

Temas