Sánchez, aterrorizado: Vox muy cerca del 'sorpasso' al PSOE

Si se cumplen los pronósticos en Aragón, el PP celebrará el próximo domingo haber hundido en las urnas a la exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, actual candidata del PSOE, y que podría llevar a su partido a anotar el peor dato de su historia, por debajo incluso de Extremadura, donde tuvieron 18 diputados y un 25,7% de votos. Si bajan de los 17 escaños estarían ante ese escenario: el peor dato de su historia. A esto hay que sumarle que se ha descubierto que Paco Salazar denunciado por presunta agresión sexual dentro del PSOE ha participado en la campaña de Pilar Alegría.

El PSOE va a obtener un resultado capaz de deprimir a Pilar Alegría: como ya ocurriera en Extremadura, pero sin candidatos imputados de por medio, los socialistas se dan un batacazo importante, perdiendo seis puntos respecto a lo que obtuvieron en mayo de 2023. Fracaso sin paliativos, pero no queda ahí la cosa. La crecida de Vox le acerca mucho a la segunda posición y estando, tan solo, en algunas encuestas, a dos o tres escaños.