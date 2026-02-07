Sánchez, ¿hundido? Las elecciones en Aragón presagian su muerta política

La encuesta nacional elaborada por Sigma Dos y difundida por El Mundo el 31 de enero de 2026 dibuja un escenario político claramente inclinado hacia la derecha. A poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027. El Partido Popular se consolida como primera fuerza con un 32,4 % de los votos, lo que se traduciría en 139 escaños en el Congreso de los Diputados. Este resultado refuerza el liderazgo del PP.

El PSOE se mantiene como segunda fuerza con un 26,1 % de apoyo y una estimación de 106 escaños. Aunque conserva una base electoral sólida, la distancia con el PP sigue siendo notable y evidencia las dificultades del partido socialista para recuperar la centralidad política perdida en los últimos ciclos electorales y tras múltiples escándalos que aún no han terminado de crecer. A la izquierda del PSOE, Sumar obtendría un 8,2 % de los votos y 13 escaños, mientras que Podemos quedaría reducido a un 4,6 % y apenas 3 diputados, confirmando la fragmentación y el debilitamiento del espacio a la izquierda del socialismo.

Por su parte, Vox alcanzría un 17,8 % de los votos y 61 escaños, un resultado significativo que consolida su papel como socio clave del PP. La suma de ambos partidos de derecha alcanzaría los 200 diputados, superando con holgura la mayoría absoluta fijada en 176 escaños. Este dato apunta a un escenario de gobierno estable para el bloque conservador, previsiblemente liderado por el PP con el apoyo de Vox.