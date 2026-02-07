Menú
Política

Sánchez, ¿hundido? Las elecciones en Aragón presagian su muerta política

Carlos Cuesta habla sobre las elecciones a nivel nacional.

Carlos Cuesta habla sobre las elecciones a nivel nacional.
El Programa de Cuesta

La encuesta nacional elaborada por Sigma Dos y difundida por El Mundo el 31 de enero de 2026 dibuja un escenario político claramente inclinado hacia la derecha. A poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027. El Partido Popular se consolida como primera fuerza con un 32,4 % de los votos, lo que se traduciría en 139 escaños en el Congreso de los Diputados. Este resultado refuerza el liderazgo del PP.

El PSOE se mantiene como segunda fuerza con un 26,1 % de apoyo y una estimación de 106 escaños. Aunque conserva una base electoral sólida, la distancia con el PP sigue siendo notable y evidencia las dificultades del partido socialista para recuperar la centralidad política perdida en los últimos ciclos electorales y tras múltiples escándalos que aún no han terminado de crecer. A la izquierda del PSOE, Sumar obtendría un 8,2 % de los votos y 13 escaños, mientras que Podemos quedaría reducido a un 4,6 % y apenas 3 diputados, confirmando la fragmentación y el debilitamiento del espacio a la izquierda del socialismo.

Por su parte, Vox alcanzría un 17,8 % de los votos y 61 escaños, un resultado significativo que consolida su papel como socio clave del PP. La suma de ambos partidos de derecha alcanzaría los 200 diputados, superando con holgura la mayoría absoluta fijada en 176 escaños. Este dato apunta a un escenario de gobierno estable para el bloque conservador, previsiblemente liderado por el PP con el apoyo de Vox.

Temas

Lo más leído

  1. Descubre los mejores edredones y fundas nórdicas para pasar un invierno calentito
  2. Los meteorólogos ponen fecha al fin de las lluvias: el "muro" del mar de Noruega podría romperse desde el 10 de febrero
  3. Andalucía: de "infierno fiscal" a uno de los territorios donde menos impuestos se pagan
  4. Dos pensionistas de Podemos y el PSOE, víctimas de los okupas: "Nos están llevando a la tumba"
  5. Estalla la guerra entre PP y Vox con Aragón y Extremadura como telón de fondo: "Hasta aquí hemos llegado"