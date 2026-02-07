Sílvia Orriols explota el fracaso de un proyecto de un gran mezquita en Lérida

El Ayuntamiento de Lérida, en manos del PSC, ha fracasado en su proyecto de construir una gran mezquita en la ciudad. Ningún grupo municipal apoyaba el proyecto, consistente en la cesión de un espacio de 8.429 metros cuadrados para la edificación de una mezquita que por sus dimensiones se calificaba de macromezquita.

El equipo de gobierno socialista, que dirige el alcalde Fèlix Larrosa, había llegado a un acuerdo con la entidad islámica Ibn Hazm para cederle un solar público durante cincuenta años por 50.000 euros, a razón de mil al año. Sin embargo y según ha anticipado El Confidencial, el proyecto ha decaído porque para que saliera adelante el PSC necesitaba la mayoría absoluta de la que carece.

El pleno municipal está compuesto por nueve concejales del PSC. PP, ERC y Junts tienen cinco cada uno, Vox, dos y los Comuns, uno. Aliança Catalana, el partido de la alcaldesa Sílvia Orriols, no tiene representación en el consistorio pero está explotando el fracaso del proyecto como si sus críticas en redes sociales y en algunos medios locales hubieran hecho descarrilar la macromezquita.

Aliança Catalana también amenazó con acciones legales contra el Ayuntamiento ilerdense por el evidente perjuicio económico que suponía ceder un terreno durante cincuenta años a un precio claramente inferior no sólo al de mercado sino también al mínimo que la administración municipal debía cobrar, que según Aliança Catalana era de más de sesenta mil euros. También subrayó la ausencia de informes de impacto urbanístico y de movilidad así como defectos de forma en el trámite.

Clérigo salafista

La historia de la entidad Ibn Hazm en la ciudad de Lérida es larga. Hasta 2010 disponía de una mezquita con capacidad para doscientas personas pero fue cerrada porque llegaba a congregar hasta seiscientas personas, el triple del aforo permitido. El imán, Abdelwahab Houzi, que huyó de España en 2012, tenía fama de salafista y denuncias por haber creado una especie de "policía religiosa" formada por chivatos que presionaban a las mujeres para que portaran velo, según explica el citado digital.

Lo extraño del caso es que ni ERC, ni los Comuns, apoyaban al PSC, cuando en 2022 esos mismos partidos salieron en defensa de un conocido salafista, Mohamed Said Badoui, expulsado de España por orden del Ministerio del Interior. El informe de la Policía Nacional señalaba su radicalismo, proselitismo y contactos con sujetos relacionados con el terrorismo. Este sujeto llegó a ser recibido por la entonces consejera de Feminismos e Igualdad de la Generalidad, Tània Verge, de ERC, y mostrado como un ejemplo de integración.

Odio a España

Orriols, que presume en redes sociales de odiar a España, se ha convertido en una obsesión para Junts y ERC, que temen un fuerte avance de la formación separatista a costa de su electorado. De ahí el cambio de registro en materia de inmigración.